Під Полтавою археологи зробили сенсаційну знахідку (відео)

У Полтавській області археологи виявили унікальне стародавнє поховання, в якому виявилися останки двох осіб, а також давня булава і браслет з вовчих іклів. Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Стародавнє поховання було виявлено в селі Бондарі Полтавської області. Поряд з останками двох осіб була виявлена кам'яна булава з бронзовими елементами. Як відзначають вчені, така булава свідчить про те, що її власник був заможною людиною.

"Ця булава мала дві функції. Як бойова – але для бойової вона добре зроблена, відшліфована. Швидше, це ознака влади, скіпетр і жезл в одній особі. Тим більше що фіксація бронзовими цвяхами – це так дорого, як зараз – золотом", - розповів молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України Юрій Башкатов.

Під Полтавою археологи виявили древню булаву і браслет з вовчих зубів (Відео: YouTube/Сьогодні)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дослідники у Львові виявили останки давнього костелу, а також кістки та посуд. За попередніми даними археологів, знахідка може належати до крипті костелу Пресвятої Богородиці при монастирі тринітаріїв, який існував у Львові з 1703 до 1848 року.