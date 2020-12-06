У Харкові невідомі влаштували пожежу на парковці, постраждало кілька авто

Фото: поліція встановлює обставини пожежі (РБК-Україна)

У Харкові на парковці невідомі влаштували пожежу. В результаті два автомобіля вигоріли повністю.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався на парковці на проспекті Тракторобудівників у ніч на 6 грудня. Поліція на місці встановили, що загоряння сталося в передній частині автомобіля Lexus GX 460.

"Машина згоріла повністю. Надалі вогонь поширився на розташовані поруч автомобілі Honda CRV і Daewoo Lanos. Daewoo Lanos також повністю знищено. Встановлено, що причиною пожежі став підпал", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки підпалу на парковці в Харкові (hk.npu.gov.ua)

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття співробітника Служби безпеки України в Харківській області в організації банди, яка вибивала гроші.

До цього велика пожежа сталася на території торгового центру "Барабашово" в Харкові. Вогонь знищив 25 павільйонів, постраждалих не було. Причина виникнення пожежі з'ясовується.