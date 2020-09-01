1 вересня: милі листівки і поздоровлення у віршах з Днем знань

1 вересня школярі, їх батьки та вчителі святкують День знань (фото: pixabay.com)

1 вересня ми зібрали для вас найяскравіші привітання з Днем знань у віршах і листівках, а також пісні про школу

1 вересня 2020 в Україні відзначають День знань. Це свято є одним з найголовніших у році для переважної більшості школярів, студентів, вчителів та викладачів.

У це світле свято знань ми зібрали найкращі поздоровлення у віршах і прозі з 1 вересня. Не соромтеся бажати успіхів у новому навчальному році своїм дітям, племінникам, онукам, а також їхнім вчителям!

Привітання з 1 вересня у віршах

Шкільний світ такий чудовий -

Тобі буде цікаво стовідсотково!

Тому, вперед - вчитись,

Щоб в житті всього добитись!

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В цей щасливий і радісний день

Тебе зі святом вітаю.

Щастя, успіхів, мирного неба

Від щирого серця бажаю.

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Бажаю тобі в День знань

Легких домашніх завдань,

Тільки хороших балів

І вірних друзів навалом!

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Перше вересня настало,

Як же довго ти чекала!

Всіх ляльок в шухлядку склала,

В школу жодної не брала.

Відтепер ти – учениця,

На "12" будеш вчиться!

***

Лунай, дзвіночку, голосніше,

Всю землю радо сповіщай!

Дзвени! Дзвени іще гучніше!

До класу двері відчиняй!

Привітання з 1 вересня у прозі

Нехай цей навчальний рік стане роком великих починань, досягнення нових вершин, а здоров'я, успіхи і прагнення до знань будуть вашими постійними супутниками!

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З 1 вересня підкорюйте нові вершини знань, зустріньте добрих і надійних друзів та досягайте заповітних цілей. А ваші здібності та наполегливість нехай стануть запорукою визначних успіхів у зміцненні України!

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Сьогодні нашою країною крокує особливе свято, що наповнює людське серце світлими почуттями радості, добра і хвилювання, - це День знань. Цей день - не лише свято книг, квітів і друзів, він асоціюється з новим етапом в житті, з чимось незвіданим, цікавим. З 1 вересня починається шлях до пізнання і нових звершень, до самостійного життя. Ідіть до успіху, юні українці, і нехай береже вас Господь!

Красиві листівки з привітаннями в День знань 2020

Вітальні листівки з 1 вересня для школярів і вчителів (РБК-Україна)

Також пропонуємо вам невелику добірку пісень до 1 вересня, які допоможуть вам зануритися в атмосферу цього свята. А тим, хто вже закінчив навчання, можливо, доведеться трохи поностальгувати за своїми шкільними роками.

Яскрава пісня на 1 вересня від Наталії Май:

Пісня "Жовте листячко летить"

Дитячий хіт про школу:

Яскрава пісня від Double Shock

Дуже мила пісня про шкільне кохання:

Пісня "Школярочка-красунечка"

Ну і, звичайно ж, хіт всіх часів:

Пісня "Чему учат в школе"

Зазначимо, що з 1 вересня навчання починається в школах у "зелених" і "помаранчевих" зонах. При цьому існують правила, яких учні та вчителі повинні дотримуватися до наступного перегляду карантинних обмежень в Україні.