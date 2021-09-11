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У польському аеропорту українцю дозволили обрати покарання за порушення: штраф або в'язниця

Автор: Тетяна Самарук

Мешканець Львова прилетів у аеропорт Познані, де його затримали правоохоронці. Зокрема, українець раніше отримав штраф за порушення податкового кодексу, однак не сплатив його вчасно.

Про це пише inPoland.

Так, працівники Надоджанського відділу прикордонної служби пояснили чоловіку, що з часу його минулих відвідин Польщі він заборгував державі велику суму коштів. Тому поліцейські йому запропонували обрати для себе покарання – сплатити штраф разом з пенею на місці, або ж анулювати його, відсидівши 5 днів у слідчому ізоляторі.

Яка сума штрафу

Без жодних вагань чоловік погодився на місці сплатити непогашений штраф. Загальна сума, разом з пенею за протермінування оплати, склала 650 злотих. Коли українець вніс кошти його відпустили.

"Як встановили співробітники прикордонної служби під час перевірки документів, 32-річний українець не сплатив штраф, виписаний раніше за порушення положень кримінально-податкового кодексу Польщі,– повідомив прессекретар Надоджанського відділу прикордонної служби.

Раніше ми повідомляли, що українців в Бельгії можуть посадити за спробу повернути сина, якого викрав француз.

Також ми розповідали, що громадянин РФ намагався підкупити прикордонників "двома квитками банку Росії".

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