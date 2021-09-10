Українців в Бельгії можуть посадити за спробу повернути сина, якого викрав француз (фото)

Українка Ірина Руц може потрапити за ґрати в Бельгії за те, що намагалася повернути в Україну власну дитину, яку викрав батько-француз ще у квітні 2019 го.

Про це глава правління Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко пише на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що в іншій бельгійській в'язниці утримують чоловіка молодої жінки, який усиновив дитину Ірини від першого шлюбу, після того, як суд позбавив батьківських прав біологічного батька-француза.

Як француз вивіз дитину

За словами Друзенка, бельгійське "правосуддя" загрожує довічним батькам дитини, яку вони намагалися повернути додому після того, як правоохоронна система Франції не змогла покарати Дюамеля Крістофа, колишнього заступника директора Французького інституту в Україні, який в травні 2019-го скористався дипломатичним статусом і вивіз у багажнику авто з дипломатичними номерами сина Луї Віталія Дюамеля за межі України.

Важливо, що за офіційним запитом України дитина перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, але це не заважає Франції захищати права біологічного батька Луї, який проживає під Парижем з матір'ю і сином.

Окрім того, глава зазначив, що МЗС і Мін'юст України знають про проблему. Також Нацполіція веде досудове розслідування у справі викрадення дитини, яка є громадянином України, і незаконного вивезення її за кордон, але за більш аніж два роки жодних зрушень у справі так і не відбулося.

Француз викрав дитину (facebook.com/gennadiy.druzenko)

Цікаві деталі справи

Глава правління знайшов дивні нестикування в справі про затримання українців, а саме орендований автомобіль, в якому їхали Ірина, її чоловік і Луї, зупинили в Бельгії за 8 хвилин до того, як заяву про "викрадення дитини" було зареєстровано у французькій поліції.

Хоча чоловік Ірини зупинився на вимогу поліції і вимкнув двигун, бельгійські поліцейські направляли на українців зброю.

Наступного дня був тільки виписаний європейський ордер на арешт

Окрім того, під час касаційного оскарження законності затримання в Брюсселі прокурор Генпрокуратури Бельгії як аргумент на користь необхідності тримати Ірину з чоловіком під вартою сказав, що вони "вкрали" дитину на викраденому авто. Хоча орендований автомобіль було оголошено в розшук тільки на восьмий день після арешту Ірини та її чоловіка.

Українцям загрожує довічне за спробу забрати власну дитину (facebook.com/gennadiy.druzenko)

"Європа має затямити, що українці не є громадянами другого сорту! Що ми вміємо відстоювати власні права та не кидати у біді один одного! Тому я прошу долучитись до цього кейсу всіх, хто може допомогти Ірині, її дитині та чоловіку якнайшвидше повернутись на батьківщину. А французького злочинця, який вважає, що дипломатичний статус дозволяє викрадати українських дітей та вивозити їх у багажнику закордон, понести заслужене покарання", - підкреслив чоловік.