В польском аэропорту украинцу позволили выбрать наказание за нарушение: штраф или тюрьма

Житель Львова прилетел в аэропорт Познани, где его задержали правоохранители. В частности, украинец ранее получил штраф за нарушение налогового кодекса, однако не оплатил его вовремя.

Так, работники Надоджаньского отдела пограничной службы объяснили мужчине, что со времени его прошлого посещения Польши он задолжал государству большую сумму денег. Поэтому полицейские ему предложили выбрать для себя наказание - заплатить штраф вместе с пеней на месте, или же аннулировать его, отсидев 5 дней в следственном изоляторе.

Какая сумма штрафа

Без всяких колебаний человек согласился на месте оплатить непогашенный штраф. Общая сумма, вместе с пеней за просрочку оплаты, составила 650 злотых. Когда украинец внес средства его отпустили.

"Как установили сотрудники пограничной службы во время проверки документов, 32-летний украинец не уплатил штраф, выписанный ранее за нарушение положений уголовно-налогового кодекса Польши, - сообщил пресс-секретарь Надоджаньского отдела пограничной службы.