У польському аеропорту українцю дозволили обрати покарання за порушення: штраф або в'язниця

Мешканець Львова прилетів у аеропорт Познані, де його затримали правоохоронці. Зокрема, українець раніше отримав штраф за порушення податкового кодексу, однак не сплатив його вчасно.

Так, працівники Надоджанського відділу прикордонної служби пояснили чоловіку, що з часу його минулих відвідин Польщі він заборгував державі велику суму коштів. Тому поліцейські йому запропонували обрати для себе покарання – сплатити штраф разом з пенею на місці, або ж анулювати його, відсидівши 5 днів у слідчому ізоляторі.

Яка сума штрафу

Без жодних вагань чоловік погодився на місці сплатити непогашений штраф. Загальна сума, разом з пенею за протермінування оплати, склала 650 злотих. Коли українець вніс кошти його відпустили.

"Як встановили співробітники прикордонної служби під час перевірки документів, 32-річний українець не сплатив штраф, виписаний раніше за порушення положень кримінально-податкового кодексу Польщі,– повідомив прессекретар Надоджанського відділу прикордонної служби.