ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В польском аэропорту украинцу позволили выбрать наказание за нарушение: штраф или тюрьма

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 22:07
В польском аэропорту украинцу позволили выбрать наказание за нарушение: штраф или тюрьма В польском аэропорту украинцу позволили выбрать наказания (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Житель Львова прилетел в аэропорт Познани, где его задержали правоохранители. В частности, украинец ранее получил штраф за нарушение налогового кодекса, однако не оплатил его вовремя.

Об этом пишет inPoland.

Так, работники Надоджаньского отдела пограничной службы объяснили мужчине, что со времени его прошлого посещения Польши он задолжал государству большую сумму денег. Поэтому полицейские ему предложили выбрать для себя наказание - заплатить штраф вместе с пеней на месте, или же аннулировать его, отсидев 5 дней в следственном изоляторе.

Какая сумма штрафа

Без всяких колебаний человек согласился на месте оплатить непогашенный штраф. Общая сумма, вместе с пеней за просрочку оплаты, составила 650 злотых. Когда украинец внес средства его отпустили.

"Как установили сотрудники пограничной службы во время проверки документов, 32-летний украинец не уплатил штраф, выписанный ранее за нарушение положений уголовно-налогового кодекса Польши, - сообщил пресс-секретарь Надоджаньского отдела пограничной службы.

Ранее мы сообщали, что украинцев в Бельгии могут посадить за попытку вернуть сына, которого похитил француз.

Также мы рассказывали, что гражданин РФ пытался подкупить пограничников "двумя билетами банка России".

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша аеропорт
LITE
Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы
Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы