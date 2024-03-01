Польско-украинские войны. Какие противостояния были между странами и почему они вряд ли закончатся

В последнюю неделю новости переполнены тем, что Польша блокирует границу с Украиной. Тотальной блокады пока нет, но поляки ужесточают протесты и рассыпают украинское зерно.

При подготовке материала использовались источники: Википедия, презентации по подготовке к ВНО, эксклюзивные комментарии историка Ивана Бездудного.

РБК-Украина (проект Styler) решило разобраться, были ли в истории другие противостояния Польши и Украины и чем они завершались.

Национально-освободительная война

Чтобы разобраться с самого начала, вернемся в 17 век. Это период национально-освободительной войны, то есть противостояние козаков против Речи Посполитой.

Следует отметить, что определенная часть западных регионов Украины входила в состав Речи Посполитой.

Часть украинских земель, входившая в состав Речи Посполитой (фото: Википедия)

После того как поляки смогли подавить козацкие восстания, наступила так называемая "золотая пора". В течение 10 лет не было никаких восстаний или вооруженных конфликтов между Украиной и Польшей. Однако это только на первый взгляд.

Ведь украинские земли, которые находились в составе Речи Посполитой, испытывали определенные притеснения, хотя и не столь значительные, как во времена Российской империи.

"Говорить о тотальном порабощении украинских земель Речью Посполитой до конца не приходится. Хотя бы потому, что на тех украинских землях, которые находились в собственности шляхты руського (украинского) происхождения, осуществляли судопроизводство на украинском языке. Эта шляхта могла не подчиняться местным польским властям", - объясняет историк Иван Бездудный.

За 10 лет тишины козачество превратилось в политическую силу, двигавшую национально-освободительные соревнования.

25 января 1648 отряд казаков во главе с Богданом Хмельницким напали на залог Речи Посполитой на острове Базавлук. Таким образом, они освободили Запорожскую Сечь и привлекли запорожцев на сторону Хмельницкого.

Речь Посполитая решила снова просто подавить восстание, но мудрые головы допустили несколько ошибок.

В 1648 против козаков Хмельницкого вышли 30 000 военных Речи Посполитой. Два полководца поделили свои силы, тем самым сбавив шансы на победу вдвое.

16 мая 10 000 повстанцев оцепили 6 000-тысячный авангард Речи Посполитой под Желтыми Водами и уничтожили его.

Карта битвы под Желтыми Водами (фото: Википедия)

26 мая того же года под Корсунем Хмельницкий с крымскими татарами разгромил главное войско Речи Посполитой, руководители которого попали в плен.

Так между украинцами и шляхтичами разгорелась война. На самом деле потери были значительными с обеих сторон, поскольку войско Речи Посполитой вырезало всех козаков и крестьян, а повстанцы поступали так же со шляхтой, католическим духовенством и евреями, помогавшими Речи Посполитой.

Ряд успехов Хмельницкого прервало поражение под Берестечком на Волыни. Бойцам гетмана пришлось отступить до Белой Церкви и подписать Белоцерковский договор.

Битва под Берестечком (фото: Википедия)

Однако в этой истории самую главную роль играет не он. Богдан Хмельницкий вел мощную международную политику и для удержания своего положения заручился поддержкой Москвы.

Подписав Мартовские статьи, Украина признала протекторат московского царя, сохраняя свою автономию и получала военно-политическую помощь Московского царства против Речи Посполитой.

В дальнейшем это сыграло немалую роль в том, как российская историография будет представлять польско-украинские отношения.

"Собственно, там основная цель заключалась в том, чтобы оправдать захват украинских земель, а для этого нужно было показать, что под Речью Посполитой все было настолько плохо, что не оставалось ничего, кроме как взять украинцев под свою защиту", - говорит эксперт.

Польско-украинская война

Это вооруженный конфликт между Польской и Западно-Украинской Народной Республиками после Первой мировой войны. Фактически война коснулась современных Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и частично Черновицкой областей.

"Эта территория была дискуссионной между польским и украинским народами. Поляки контролировали ее еще с конца 14 века. У них было четкое понимание, что это их земли. Поляки считали и продолжали убеждать, что никаких украинцев там нет, что это все есть польский народ", - рассказывает Иван.

Польско-украинская война началась вооруженным выступлением против украинских властей во Львове объединенных польских подпольных военных организаций.

В ходе боевых действий произошло еще несколько битв, однако Украина проиграла это противостояние. В конце концов, часть украинских земель перешла под контроль Польши, однако на условиях автономии и демократии.

И хотя ни одна из них не выполнялась, европейское сообщество никак не реагировало. В том числе и потому, что Польшу поддерживала Франция.

Волынская трагедия

Историческое событие, которое поляки довольно часто вспоминают украинцам и которое стало полем для манипуляций. Волынская трагедия - это этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные УПА и польской Армией Краевой.

По словам историка Ивана Бездудного, говорить только о Волыни и только о 40-х годах 20 века уже является манипуляцией. Ведь на самом деле подобные этнические чистки украинцев имели место и раньше на других территориях, которые Польша считала своей.

Примечательно, что сегодня нет однозначной оценки потерь ни с украинской, ни с польской стороны. Украинские историки приступили к исследованиям после обретения Независимости, однако польские коллеги отказали в сотрудничестве.

По польским подсчетам, во время Волынской трагедии с польской стороны погибли не менее 36 000 человек, а с украинской стороны - до нескольких тысяч человек.

Однако в этом вопросе сложно достичь объективности из-за отсутствия сотрудничества и самой Волыни как территории.

"Что такое Волынь вообще? В то время это был регион, где компактно проживали и поляки, и украинцы. Одно село могло быть польским, а село по соседству уже могло быть украинским. То есть это реально была территория, где было сложно прорисовать линию разграничения, где живут поляки и украинцы", - объясняет Бездудный.

Операция "Висла"

В 1944 году правительства УРСР и Польской республики подписали "Соглашение о взаимном обмене населением в приграничных районах". Это первое выселение украинцев из исконных украинских земель, принадлежавших Польской Республике.

Операцию "Висла" провели несколько позже, в течение апреля-июля 1947 года по решению партийного и государственного руководства СССР, Польши и Чехословакии.

Как осуществляли операцию "Висла" (фото: Википедия)

Фактически, это была депортация украинцев с их этнических территорий на территории в западной и северной части польского государства. Цель - ассимилировать украинское население при условии ограничения поддержки украинского подполья.

В результате насильственно переселили 482 000 человек, а 3 936 человек заключили в концлагерь Явожно.

Забор в лагере Явожно (фото: Википедия)

Возвращаясь к настоящему, Иван Бездудный рассуждает, что при вступлении Украины в ЕС между нами и Польшей будет немалая конкуренция именно из-за сельскохозяйственного потенциала. К тому же, исторические противоречия все еще никуда не делись.