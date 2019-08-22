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Польський ресторан потрапив у міжнародний скандал через українців: усі деталі

STYLERЖиття    22.08.2019 - 13:35
Польський ресторан потрапив у міжнародний скандал через українців: усі деталі
Польський ресторан зганьбився через українців (Колаж РБК-Україна)

Обурені мешканці пригрозили спалити заклад і помститися персоналу ресторану

У Гдині, Польша, один з відомих ресторанів потрапив в грандіозний міжнародний скандал через оголошення про набір працівників на роботу. Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Оголошення, які розмістило керівництво одного з гдинських ресторанів, було помічено Польським Центром відстеження расистської та ксенофобської поведінки. Вони заявили, що подадуть заяву в прокуратуру про порушення.

В оголошенні зазначено, що ресторан шукає на роботу кухарів, але просить звертатися "нуль українців чи інших подібних".

У Центрі відстеження расистської та ксенофобської поведінки вважають, що це оголошення скандальне і містить публічний заклик до ненависті на національному ґрунті. Крім заяви в прокуратуру про скоєння злочину, буде направлено аналогічну заяву в Інспекцію праці Польщі.

Польський ресторан потрапив у міжнародний скандал через українців: усі деталі

Скріншот оголошення

Представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський всі звинувачення відкидає і заявляє, що оголошення є проявом необдуманого рішення тільки однієї людини. На його думку, колектив ресторану не має нічого спільного з цим недоречним оголошенням.

"Ми переконані, що автор заяви також виступить з вибаченнями", - зазначив адвокат і додав, що це оголошення викликало хвилю ненависті з боку громадськості, як на адресу працівників ресторану, так і на адресу їх сімей. Їм вже навіть надходили погрози про те, що хочуть спалити заклад.

Публічні заклики до ненависті на національному ґрунті в Польщі караються двома роками тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила у великий скандал – пасажири погрожували зупинити поїзд посеред поля.

А також розповідали про те, що в Харківському військовому виші розгорівся конфлікт через сепаратизм одного з викладачів.

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