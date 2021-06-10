Як зросте зарплата українців у найближчі три роки: прогноз уряду

Кабінет Міністрів України оприлюднив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. У 2024 році середня зарплата досягне 19 тисяч гривень.

Постанова від 31 Травня 2021 року № 586 розміщено на Урядовому порталі.

Документом передбачено, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто складе: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році 19 063 гривень.

Очікується, що номінальна зарплата, скоригована на індекс споживчих цін, зросте у 2022 році на 4,4%, у 2023 році - на 6,1%, у 2024 році - на 5,6%.

При цьому продуктивність праці зросте у 2022 році на 1,7%, у 2023 році - на 2,3%, Гривень, у 2024 році - на 2,5%.