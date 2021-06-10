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Як зросте зарплата українців у найближчі три роки: прогноз уряду

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Четвер 10 червня 2021 14:31
Як зросте зарплата українців у найближчі три роки: прогноз уряду Фото: реальні зарплати зростатимуть на 4-6% на рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів України оприлюднив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. У 2024 році середня зарплата досягне 19 тисяч гривень.

Постанова від 31 Травня 2021 року № 586 розміщено на Урядовому порталі.

Документом передбачено, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто складе: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році 19 063 гривень.

Очікується, що номінальна зарплата, скоригована на індекс споживчих цін, зросте у 2022 році на 4,4%, у 2023 році - на 6,1%, у 2024 році - на 5,6%.

При цьому продуктивність праці зросте у 2022 році на 1,7%, у 2023 році - на 2,3%, Гривень, у 2024 році - на 2,5%.

Нагадаємо, згідно з чинним прогнозом уряду, середньомісячна заробітна плата у 2021 році складе 13 632 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2021 року склала 13 543 гривень. За останній рік (у порівнянні з квітнем минулого року) зарплата зросла на 29,8% (на 3 113 гривень).

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