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Польская железная дорога хочет возобновить рейс в Украину, который ездил 13 лет назад

Между Польшей и Украиной может появиться новый рейс (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Польский железнодорожный перевозчик хочет вернуть рейс из Украины, который последний раз ездил 13 лет назад. Однако пока продолжаются обсуждения целесообразности и путей запуска.

Об этом пишет польское издание Rynek Kolejowy.

Что известно о рейсе

В 2023 году планируют запустить новый рейс Прага-Чоп и заезжать до станции Мостиска-2 во Львовской области.

Кроме того, в следующем году компания хочет запустить прямые рейсы Киев - Берлин и Киев - Ганновер. Следует добавить, что такой поезд из Киева в Берлин уже курсировал до 2012 года, однако впоследствии он стал слишком убыточным.

Чешскся компания хочет также инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп-Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Для Украины такое сотрудничество означает развитие туризма в западных областях, что положительно повлияет на экономику. В настоящее время ведутся обсуждения новых проектов.

Раньше мы рассказывали, почему украинцы не могут приобрести билеты на большинство рейсов.

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