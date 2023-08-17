Польская железная дорога хочет возобновить рейс в Украину, который ездил 13 лет назад

Что известно о рейсе

В 2023 году планируют запустить новый рейс Прага-Чоп и заезжать до станции Мостиска-2 во Львовской области.

Кроме того, в следующем году компания хочет запустить прямые рейсы Киев - Берлин и Киев - Ганновер. Следует добавить, что такой поезд из Киева в Берлин уже курсировал до 2012 года, однако впоследствии он стал слишком убыточным.

Чешскся компания хочет также инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп-Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Для Украины такое сотрудничество означает развитие туризма в западных областях, что положительно повлияет на экономику. В настоящее время ведутся обсуждения новых проектов.