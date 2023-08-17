Польская железная дорога хочет возобновить рейс в Украину, который ездил 13 лет назад

Польский железнодорожный перевозчик хочет вернуть рейс из Украины, который последний раз ездил 13 лет назад. Однако пока продолжаются обсуждения целесообразности и путей запуска.
Об этом пишет польское издание Rynek Kolejowy.
В 2023 году планируют запустить новый рейс Прага-Чоп и заезжать до станции Мостиска-2 во Львовской области.
Кроме того, в следующем году компания хочет запустить прямые рейсы Киев - Берлин и Киев - Ганновер. Следует добавить, что такой поезд из Киева в Берлин уже курсировал до 2012 года, однако впоследствии он стал слишком убыточным.
Чешскся компания хочет также инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп-Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.
Для Украины такое сотрудничество означает развитие туризма в западных областях, что положительно повлияет на экономику. В настоящее время ведутся обсуждения новых проектов.
Раньше мы рассказывали, почему украинцы не могут приобрести билеты на большинство рейсов.