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Польська залізниця хоче відновити рейс до України, який їздив 13 років тому

Між Польщею та Україною може з'явитися новий рейс (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Польський залізничний перевізник хоче повернути рейс з Україною, який востаннє їздив 13 років тому. Проте поки тривають обговорення щодо доцільності та шляхів запуску.

Про це пише польське видання Rynek Kolejowy.

Що відомо про рейс

У 2023 році планують запустити новий рейс Прага-Чоп та заїжджати до станції Мостиська-2 у Львівській області.

Крім того, у наступному році компанія хоче запустити прямі рейси Київ - Берлін та Київ - Ганновер. Варто додати, що такий поїзд з Києва до Берліну уже курсував до 2012, проте згодом він став занадто збитковим.

Чеська компанія хоче також інвестувати в українську залізницю, щоб електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Для України така співпраця означає розвиток туризму в західні області, що позитивно вплине на економіку. Наразі тривають обговорення нових проєктів.

Раніше ми розповідали, чому українці не можуть придбати квитки на більшість рейсів.

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