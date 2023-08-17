Польська залізниця хоче відновити рейс до України, який їздив 13 років тому

Що відомо про рейс

У 2023 році планують запустити новий рейс Прага-Чоп та заїжджати до станції Мостиська-2 у Львівській області.

Крім того, у наступному році компанія хоче запустити прямі рейси Київ - Берлін та Київ - Ганновер. Варто додати, що такий поїзд з Києва до Берліну уже курсував до 2012, проте згодом він став занадто збитковим.

Чеська компанія хоче також інвестувати в українську залізницю, щоб електрифікувати ділянку Чоп - Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

Для України така співпраця означає розвиток туризму в західні області, що позитивно вплине на економіку. Наразі тривають обговорення нових проєктів.