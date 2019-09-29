У Польщі жорстоко побили 19-річного українця: нові подробиці

У Польщі побили студента з України (фото: slyxi.com.twitter)

Як виявилося, обставини інциденту були іншими, ніж вказувалося в первісній версії

21 вересня у Польщі п'ятеро чоловіків побили 19-річного уродженця України. Хлопець потрапив у лікарню з численними гематомами та вибитими зубами. Однак, як зазначає поліція в польському місті Жори, обставини були дещо іншими, ніж було представлено у початковій версії. Про це інформує Польське радіо.

Як розповів хлопець, на нього напала група молодиків із п'яти осіб. Спочатку один з них запитав його про громадянство, а коли 19-річний хлопець підтвердив, що він з України, то чоловіки накинулися на нього. Також зазначається, що побиття сталося не на вулиці Рибницькій, як вказувалося раніше.

Побитого і закривавленого хлопця виявили двоє інших чоловіків, які проходили повз і викликали швидку. Громадянина України госпіталізували і на даний момент його життю нічого не загрожує.

У Польщі побили студента з України (фото: zory.slaska.policja.gov.pl)

Наголошується, що в неділю він за власним бажанням виписався з лікарні і звернувся із заявою про побиття в поліцію.

Нагадаємо, що у Києві троє хлопців жорстко побили поліцейського через зауваження.