ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі жорстоко побили 19-річного українця: нові подробиці

STYLERПодії    29.09.2019 - 13:35
У Польщі жорстоко побили 19-річного українця: нові подробиці
У Польщі побили студента з України (фото: slyxi.com.twitter)

Як виявилося, обставини інциденту були іншими, ніж вказувалося в первісній версії

21 вересня у Польщі п'ятеро чоловіків побили 19-річного уродженця України. Хлопець потрапив у лікарню з численними гематомами та вибитими зубами. Однак, як зазначає поліція в польському місті Жори, обставини були дещо іншими, ніж було представлено у початковій версії. Про це інформує Польське радіо.

Як розповів хлопець, на нього напала група молодиків із п'яти осіб. Спочатку один з них запитав його про громадянство, а коли 19-річний хлопець підтвердив, що він з України, то чоловіки накинулися на нього. Також зазначається, що побиття сталося не на вулиці Рибницькій, як вказувалося раніше.

Побитого і закривавленого хлопця виявили двоє інших чоловіків, які проходили повз і викликали швидку. Громадянина України госпіталізували і на даний момент його життю нічого не загрожує.

У Польщі жорстоко побили 19-річного українця: нові подробиціУ Польщі побили студента з України (фото: zory.slaska.policja.gov.pl)

Наголошується, що в неділю він за власним бажанням виписався з лікарні і звернувся із заявою про побиття в поліцію.

Нагадаємо, що у Києві троє хлопців жорстко побили поліцейського через зауваження.

У Києві побили молодого хлопця до коми: не сподобався зовнішній вигляд У Львові помер військовий, якого побили в нічному клубі
Новини України побиття
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся