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У Польщі жорстоко побили 19-річного студента з України: усі деталі

STYLERПодії    24.09.2019 - 08:04
У Польщі жорстоко побили 19-річного студента з України: усі деталі
У Польщі побили студента з України (фото: slyxi.com.twitter)

Студента побили за те, що він українець

У Польщі п'ятеро чоловіків напали і жорстоко побили 19-річного уродженця України. Хлопець потрапив у лікарню з численними гематомами та вибитими зубами. Інцидент стався в суботу, 21 вересня, на вулиці Рибницькій в місті Жори.

Про це повідомляють польські правоохоронці, які оголосили в розшук нападників.

За словами хлопця, до нього підійшла група людей. Один з них запитав, звідки він. Коли молодий чоловік відповів, що з України, почалося побиття.

Нападники продовжували бити і пинати 19-річного студента навіть, коли той лежав на землі без свідомості. Коли ж хлопець прийшов в себе, агресори вже втекли.

"На щастя, побитого і закривавленого українця знайшли перехожі, двоє чоловіків, які викликали швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.

У Польщі жорстоко побили 19-річного студента з України: усі деталі

У Польщі побили студента з України (фото: zory.slaska.policja.gov.pl)

Молодого українця госпіталізували з численними гематомами. Йому також вибили кілька зубів.

Поліція офіційно оголосила в розшук нападників. А Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки пообіцяв нагороду в 4000 злотих (24,4 тис. грн) за допомогу в затриманні підозрюваних.

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