В Польше жестоко избили 19-летнего украинца: новые подробности

В Польше избили студента из Украины (фото: slyxi.com.twitter)

Как оказалось, обстоятельства инцидента были другими, нежели указывались в первоначальной версии

21 сентября в Польше пятеро мужчин избили 19-летнего уроженца Украины. Парень попал в больницу с множественными гематомами и выбитыми зубами. Однако, как указывает полиция в польском городе Жоры, обстоятельства были несколько иными, нежели было представлено в первоначальной версии. Об этом информирует Польское радио.

Как рассказал парень, на него напала группа парней из пяти человек. Сначала один из них спросил его о гражданстве, а когда 19-летний парень подтвердил, что он из Украины, то мужчины набросились на него. Также отмечается, что избиение произошло не на улице Рибницкой, как указывалось ранее.

Избитого и окровавленного парня обнаружили двое других мужчин, которые проходили мимо и вызвали скорую. Гражданина Украины госпитализировали и на данный момент его жизни ничего не угрожает.

В Польше избили студента из Украины (фото: zory.slaska.policja.gov.pl)

Отмечается, что в воскресенье он по собственному желанию выписался из больницы и обратился с заявлением об избиении в полицию.

Напомним, что в Киеве трое парней жестко избили полицейского из-за замечания.