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У Львові помер військовий, якого побили в нічному клубі

STYLERЖиття    23.09.2019 - 17:55
У Львові помер військовий, якого побили в нічному клубі
Помер 20-річний курсант військового училища (Колаж РБК-Україна)

Медики боролися за життя молодого курсанта майже півтора місяця

У Львівському військовому шпиталі помер 20-річний студент військової академії Юрій П'янило, якого більше місяця тому побили в нічному клубі "Вілма" у Червонограді. Подробиці повідомляє видання "Голос Сокальщини".

Бійка в нічному клубі міста Червоноград Львівської області сталася в ніч з 11 на 12 серпня. Юрій П'янило отримав сильні травми і був госпіталізований.

Медики провели йому трепанацію черепа, а також у нього діагностували у нього крововилив у мозок і пошкодження судин головного мозку. На жаль, лікарям не вдалося врятувати молодого курсанта, і майже через півтора місяця, у неділю, 22 вересня, близько 11 години ранку, він помер.

Під Львовом жорстоко побили молоду курсанта (YouTube/Волинь UA)

Як повідомляється, молодий чоловік, який завдав Юрію П'янило удари по голові, намагався сховатися від правосуддя і втекти за кордон, проте поліції вдалося його затримати. Суд, який повинен був призначити міру запобіжного заходу зловмисникові, порахував, що він не небезпечний для суспільства і відпустив.

Червоноградська місцева прокуратура повідомила про підозру 25-річному жителю Волинської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Крім того, стало відомо, що клуб, в якому сталася страшна бійка, працює і надалі.

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