Зламали ребра: у Києві троє хлопців жорстко побили поліцейського через зауваження

Побиття поліцейського в Києві (фото: колаж РБК-Україна)

Співробітник попросив хлопців зробити тихіше музику і не шуміти, але за зауваження поплатився здоров'ям

У Києві в Дарницькому районі стався напад на співробітника поліції після того, як він зробив зауваження компанії молодих людей, яка слухала голосно музику і матюкалася у дворі будинку. Про це повідомляє поліція Києва.

Один з хлопців в компанії підійшов до поліцейського і почав сперечатися з ним. При цьому в цей час другий з хлопців вдарив правоохоронця по голові і розпорошив газовий балончик в обличчя.

Побиття поліцейського в Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Поліцейський дістав травматичний пістолет і вистрілив у повітря, а після цього вистрілив одному з нападників в ногу. Це сильно розлютило молодих людей, і вони втрьох почали бити поліцейського.

Побиття поліцейського в Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

У дворі будинку знаходився магазин і з нього вибігли охоронці, які зупинили бійку. При цьому поліцію і швидку допомогу викликала одна з дівчат, яка була з правопорушниками.

Побиття поліцейського в Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Лікарі доставили постраждалих до лікарні. У поліцейського переломи двох ребер і численні травми тіла. Хлопець, якому вистрілили з травматичного пістолета у ногу, знаходиться у лікарні і його життю нічого не загрожує.

Трьох хлопців, які брали участь в побитті поліцейського, затримали. Крім того, поліція опитала свідків інциденту і перевірила камери спостережень.

Нагадаємо, що в Дніпрі жорстоко побили дівчину в нижньому білизна за те, що вона розбила лобове скло авто і мобільний телефон.

Раніше повідомлялося про те, що український футболіст жорстко обматюкав поліцейського.