У Польщі скаржаться на брак українських заробітчан: кого кличуть

В чому проблема

Сезон збору врожаю ягід у Польщі розпочнеться вже в кінці травня. Але місцеві підприємці хвилюються, що половина їх врожаю може бути втрачена, якщо заробітчани не повернуться до сезонної роботи.

Попри те, що в Польщі через пандемію залишаються постійні робочі з України, це не розв'язує проблему нестачі робочої сили в сільському господарстві.

Адже в пік сезону польським фермерам потрібно щорічно близько 100 тис. cезонних працівників і більшість з них - саме українці. Польські сезонні робітники в основному їдуть в Німеччину, Нідерланди та скандинавські країни, де платять більше, ніж на їхній батьківщині.

Кого звуть на роботу

У 2021-му пропозицій роботи в Польщі, пов'язаної з гастрономією та гостинністю, набагато більше, ніж зазвичай - зокрема, потрібні офіціанти, бармени, покоївки й кухарі.

"Уряд Польщі оголосив про поступове скасування карантинних обмежень з середини травня, можна буде проводити заходи з дотриманням санітарних і кількісних обмежень, і водночас починається період канікул і відпусток. Великі ресторани й готелі поступово починають свою роботу, але вже стикаються з проблемою нестачі персоналу... До нас вже звернулися з квітня близько 20 компаній, яким терміново потрібні співробітники", - розповіли в українській компанії з працевлаштування.