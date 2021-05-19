В Польше жалуются на нехватку украинских заробитчан: кого зовут

В чем проблема

Сезон сбора урожая ягод в Польше начнется уже в конце мая. Но местные предприниматели волнуются, что половина их урожая может быть потеряна, если работники не вернутся к сезонной работе.

Несмотря на то, что в Польше из-за пандемии остаются постоянные рабочие из Украины, это не решает проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве.

Ведь в пик сезона польским фермерам нужно ежегодно около 100 тыс. сезонных работников и большинство из них - именно украинцы. Польские сезонные рабочие в основном едут в Германию, Нидерланды и скандинавские страны, где платят больше, чем на их родине.

Кого зовут на работу

В 2021-м предложений работы в Польше, связанной с гастрономией и гостеприимством, гораздо больше, чем обычно - в частности, нужны официанты, бармены, горничные и повара.

"Правительство Польши объявило о постепенной отмене карантинных ограничений с середины мая, можно будет проводить мероприятия с соблюдением санитарных и количественных ограничений, и в то же время начинается период каникул и отпусков. Крупные рестораны и гостиницы постепенно начинают свою работу, но уже сталкиваются с проблемой нехватки персонала... К нам уже обратились с апреля около 20 компаний, которым срочно нужны сотрудники", — рассказали в украинской компании по трудоустройству.