У Польщі трагічно загинув 33-річний українець: опинився похований живцем

Обвалення землі на робітника бригади сталося вчора вранці. Відразу після НП на місце прибули правоохоронці та рятувальники.

Пожежна команда почала відкопувати людини вручну, оскільки використання важкого обладнання в таких ситуаціях неможливо. Потім приїхала на допомогу спеціалізована рятувальна група Державної пожежної служби.

Крім слідчої групи поліції, на місце події прибули прокурор і представник Національної інспекції праці.

Зазначається, що під час рятувальних робіт була постійна небезпека подальших зсувів.

Тіло українця, який у Польщі тимчасово проживав у Забжі, змогли дістати з-під земельного завалу лише ввечері. Лікар на місці констатував смерть.

Поліція, прокуратура та Національна інспекція праці тепер з'ясовує причини та обставини трагічного випадку, а також формальні та юридичні аспекти найму працівника, включаючи виконання зобов'язань роботодавця в галузі професійного навчання та професійної підготовки.

У Польщі загинув 33-річний українець під час земельних робіт (фото: gliwice.policja.gov.pl)