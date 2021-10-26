У Польщі в гуртожитку знайшли мертвим 22-річного українця

У неділю, 24 жовтня, біля входу в один з гуртожитків у місті Люблін (південний схід Польщі) знайдений мертвим 22-річний студент з України. Причиною смерті стало падіння з висоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lublin112.pl .

Як повідомляється, поліція і рятувальники, які прибули на місце події, після сьомої години ранку (за місцевим часом) зафіксували смерть чоловіка. Тіло загиблого лежало на даху над дверима при вході в гуртожиток.

Попередній огляд тіла померлого виключив участь третіх осіб у його смерті. На сьогодні триває прокурорське слідство, яке має встановити всі обставини трагедії.