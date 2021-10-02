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У Польщі загинув 23-річний українець

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Польща, Субота 02 жовтня 2021 08:10
У Польщі загинув 23-річний українець Фото: у Польщі загинув 23-річний українець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі на швидкісній трасі S17 між Любліном та Варшавою сталася аварія. Внаслідок якої загинув 23-річний громадянин України, який виконував на даній ділянці дороги ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wp.pl.

Відомо, чоловіка збив вантажний автомобіль під час того, як він малював дорожну розмітку.

"Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них - українець, фарбували горизонтальні розмітки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, вантажівка в'їхала в задню частину припаркованого Volkswagen.

"Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці. Другого працівника доставили до лікарні в Пулавах", - вказано в повідомленні.

Зазначено, що відразу після інциденту дорогу на місці аварії було перекрито, ведуться слідчі дії.

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