У Польщі загинув 23-річний українець

У Польщі на швидкісній трасі S17 між Любліном та Варшавою сталася аварія. Внаслідок якої загинув 23-річний громадянин України, який виконував на даній ділянці дороги ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wp.pl .

Відомо, чоловіка збив вантажний автомобіль під час того, як він малював дорожну розмітку.

"Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них - українець, фарбували горизонтальні розмітки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, вантажівка в'їхала в задню частину припаркованого Volkswagen.

"Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці. Другого працівника доставили до лікарні в Пулавах", - вказано в повідомленні.

Зазначено, що відразу після інциденту дорогу на місці аварії було перекрито, ведуться слідчі дії.