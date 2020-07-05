У Новій Каховці сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці: фото і відео інциденту

Пожежа в Новій Каховці охопила всю багатоповерхівку (фото: facebook.com/MNSKHERSON)

У Новій Каховці загорівся житловий будинок

У Новій Каховці Херсонської області сталася масштабна пожежа в п'ятиповерхівці по вул. Букіна, 20. Місцеві жителі заявили, що спочатку загорілася одна з квартир, а потім полум'я перекинулося на дах всього будинку.

Інцидент стався близько 15:00. Один з користувачів мережі зазначив, що пожежа почалася через те, що в одній з квартир, чоловік підпалив квартиру після того як посварився з дружиною. Про це повідомляє "Нова Каховка.City".

Пожежа в Новій Каховці охопила всю багатоповерхівку (фото: novakahovka.city)

Мешканці будинку кажуть про те, що пожежа сталася на даху. По всьому периметру будівлі загорівся руберойд. На місце інциденту прибули рятувальники з Нової Каховки, Берислава і Каховки.

Пожежа в Новій Каховці охопила всю багатоповерхівку (фото: Telegram-канал "Украина Сейчас")

З квартир, до яких дістався вогонь (в основному 5 поверху), люди виносили свої речі. У будинку зібралися городяни, а також мер міста, його заступник і начальник ЖЕУ.

Пожежа в Новій Каховці охопив всю багатоповерхівку (фото: Telegram-канал "Украина Сейчас")

За словами очевидців, поліцейські зняли чоловіка з даху і відвезли до відділку. Зараз пожежа локалізована. Мешканці будинку звернулися до мера міста за допомогою.

Пожежа в Новій Каховці охопила всю багатоповерхівку (відео: YouTube)

У Telegram-каналі "Украина Сейчас" повідомляється, що на відео палій пояснив причини пожежі. Він завив, що заснув.

Підозрюваного у підпалі будинку затримали (відео: YouTube)

Нагадаємо, Москва відмовилася гасити пожежі в Сибіру. При цьому за оцінками екологів, цього літа пожежі в Сибіру і на Далекому Сході можуть бути масштабнішими, ніж у 2019 році, коли горіло понад 14,8 мільйона гектарів тайги.

Раніше у Києві сталася пожежа поруч з будинком, який вибухнув на Позняках.

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Автор: Роман Мирончук