У Польщі відмовилися стягувати податки з певної категорії українських біженців

Відповідно до міжнародних домовленостей, біженці, які з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибули до Польщі та з того часу не залишали цю країну, весь час працюючи дистанційно на роботах на своїй батьківщині, від 25 серпня (тобто після 183 днів перебування в Польщі) стають польськими резидентами і тут підлягають податковій відповідальності.

Йдеться про податок PIT (Personal Income Tax), який в Польщі сплачує кожен, хто отримує доходи. Дата сплати такого податку настає у вересні для тих, хто приїхав до Польщі на початку російської великої інтервенції.

Таким чином, українці були зобов'язані сплатити податок не пізніше 20 вересня за останні пів року, а надалі платити його щомісяця.

Однак влада Польщі вирішила відмовитися від збору податків з українців, які в цій країні знайшли притулок, і працюють віддалено, сплачуючи прибутковий податок у своїй країні. Таким чином, Польща відмовляється від стягування цих податків на користь української сторони.

Відповідно до листа міністерства фінансів від 6 липня українським податковим органам, польський уряд надає таким біженцям довший пільговий режим.

"Що стосується жителів України в Польщі, то запевняю вас у дуже гнучкому та індивідуальному підході польських податкових органів... Беручи до уваги особливі потреби українських платників податків, ми ввели спеціальний регламент для громадян України, який дозволяє їм вибирати оподаткування за своїм бажанням, як якби вони були польськими податковими резидентами", - заявив Якуб Янковські з податкового департаменту Мінфіну.

Як далі пояснює польський чиновник, цей спеціальний режим є добровільним і доступний тільки в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року - до кінця цього податкового року.

І тільки для тих українців, на яких поширюється спеціальний акт, тобто вони є воєнними біженцями.