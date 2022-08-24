Українці мають платити податки у Польщі. Коли та кому це треба робити

Фото: Центр для біженців з України у Польщі (Getty Images)

Що робити з подвійним оподаткуванням резидентам сусідньої країни

Невдовзі термін перебування багатьох українських біженців у Польщі перевищить 183 дні. Коли він завершиться, українці будуть змушені платити в країні податок на дохід фізичних осіб (ПДФО).

TRAVEL РБК-Україна розбирався, коли саме українці у Польщі мають сплачувати податки, а хто й далі може робити це в Україні, не маючи подвійного оподаткування в обох країнах відразу.

Що таке податок PIT та чи треба його сплачувати українцям

PIT (Personal Income Tax у перекладі з англійської) – податок, який має платити кожен, хто отримує доходи в Польщі.

Відповідно до міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, після 183-го дня перебування за кордоном, людина стає зобов'язаною сплачувати податки у країні свого резидентства. Отже, українці, які перебувають у Польщі з 24 лютого й отримують польську зарплатню, теж будуть сплачувати PIT.

Відповідно до польського законодавства, українці мають заплатити ПДФО у термін не пізніше 20 числа наступного місяця, після місяця, в якому їхнє перебування в Польщі перевищило 183 дні. Важливо, що виплачувати його доведеться з доходу, який вони отримали з початку перебування в Польщі. На практиці для українців це означає, що у вересні деяким із них доведеться сплатити податок за останні 6 місяців.

Фото: Українці, які перебувають у Польщі з 24 лютого й отримують польську зарплатню, теж будуть сплачувати податок (Getty Images)

У Польщі є декілька видів податку PIT та додаткових декларацій про отримання доходів: господарська діяльність (PIT-36), лінійний податок (PIT-36-L), дохід від роботи – зарплатня (PIT-37), цінні папери (PIT-38), дохід від нерухомості (PIT-39).

Додаткову інформацію про особливості оподаткування у Польщі можна знайти на офіційному сайті.

Чи треба платити податки у Польщі, якщо працюєте в Україні віддалено

Зверніть увагу. Податками у Польщі обкладаються в тому числі й кошти, отримані з-за кордону. Виходить, що українці, які працюють віддалено на українські компанії, мають сплачувати податки в Польщі. При цьому ПДФО, сплачений в Україні, не зможе бути зарахований в рахунок польського податку.

"Українці платитимуть податки, якщо самі заявлять про себе у податкову"

Вже у вересні біженці, які покинули Україну в перші дні війни та виїхали до Польщі, можуть бути визнані податковими резидентами Польщі, нагадує у коментарі РБК-Україна помічник юриста Stron Legal Services Максим Герасименко.

"Після визнання особи резидентом вона буде змушена сплачувати податки з доходів, отриманих в Польщі, а також закордоном (в тому числі в Україні) до Податкової служби Республіки Польщі згідно з Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування доходів", – пояснює він.

Фото: Вже у вересні біженці, які покинули Україну в перші дні війни та виїхали до Польщі, можуть бути визнані податковими резидентами Польщі (Getty Images)

Однак Податкова служба Польщі до кінця війни не визнаватиме українців польськими податковими резидентами, за винятком випадків, коли українець самостійно виявив бажання стати податковим резидентом Польщі.

Це підтверджує й офіційний лист Мінфіну Польщі українському Офісу ефективного регулювання.

"12 січня 1993 року Польща та Україна уклали Угоду про уникнення подвійного оподаткування. Що стосується українських мешканців Польщі, хочу вас запевнити, що існує дуже гнучкий та індивідуальний підхід польських податкових органів.

Ми не заперечуємо можливості збереження центру життєвих інтересів в Україні у воєнний час. Крім того, враховуючи особливі потреби українських платників податків, ми запровадили спеціальне положення для громадян України, що дозволяє їм за їх бажанням обирати оподаткування (добровільно ставати податковими резидентами Польщі – ред.), – йдеться у листі.

Коли точно треба платити податки у Польщі

Загалом українці мають платити податки в Польщі, якщо вони працюють на польську компанію, кажуть юристи.

"Якщо особа працює віддалено на компанію в Україні, визнана резидентом Польщі, а також центр її життєвих інтересів знаходиться в Польщі (наявність сімейних і соціальних зв'язків, бізнес-діяльності, політичної та культурної активності), особа повинна сплачувати ПДФО в Польщі, а також нарахувати несплачений податок за весь термін перебування", – пояснює Максим Герасименко.

Фото: Сплачувати ПДФО доведеться з доходу, який українці отримали з початку перебування в Польщі (Getty Images)

Водночас особа має право подати до Податкової служби України декларацію про доходи, у якій міститься вимога щодо повернення зайво сплаченого ПДФО за той самий період. До декларації слід додати довідку про суму сплаченого податку та базу/об'єкт оподаткування, видану податковим органом Польщі, зауважує експерт Stron Legal Services.



"Щоб дізнатись, чи потрібно вам сплачувати податки в Польщі або в іншій країні, рекомендуємо звертатись безпосередньо в податкову країни, в якій ви перебуваєте", – підсумовує співрозмовник.

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