Нові умови. Які зміни чекають біженців за кордоном із 1 вересня

У країнах Європи українців просять переоформити документи

Через понад 6 місяців з початку війни українських біженців в Європі чекають нові умови. У деяких країнах зміни набувають чинності з 1 вересня.

Українцям доведеться переоформити документи для статусу тимчасового захисту, а також варто бути в курсі нововведень, які стосуються фінансів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які зміни чекають українських біженців із 1 вересня в країнах Європи.

У Німеччині почнуть лік безвізових днів

Українці, які перебувають у Німеччині без оформлення статусу тимчасового захисту, і у яких до 31 серпня вичерпуються безвізові дні (90 днів протягом 180 днів), мають або залишити країну, або легалізуватися.

Фото: Біженці в Німеччині (gettyimages.com)

Таке розпорядження влада країни видала ще на початку серпня, попереджаючи українців про початок обліку безвізових днів з 1 вересня.

Перебувати в Німеччині українцям дозволено до 31 серпня незалежно від використання безвізу або депортації. Якщо безвіз закінчується до кінця літа, оформити тимчасовий захист необхідно до 1 вересня. Якщо 90 днів безвізового перебування в Німеччині закінчаться з 1 вересня до 1 грудня, необхідно подати заявку на реєстрацію статусу.

При цьому оформлення статусу захисту для всіх українців, які прибувають до Німеччини з 1 вересня, не є обов'язковим. Можна легально перебувати в країні за безвізом 90 днів.

Реєстрація для громадян України буде доступна протягом усього періоду війни.

У Франції просять продовжити статус через 6 місяців

Українцям у Франції, які перебувають в країні через війну, і які оформили статус тимчасового захисту, після 6 місяців перебування необхідно оновити його. В іншому випадку фінансові виплати будуть припинені.

Про це йдеться на сайті уряду. Термін дії дозволу на проживання APS для багатьох українців закінчується у вересні - через 6 місяців після прибуття в країну. Щоб зберегти свої права на отримання допомоги ADA, необхідно продовжити свій APS в префектурі за місцем проживання.

Фото: Оформлення документів для українців у Франції (gettyimages.com)

Інструкція, як це можна зробити і куди звертатися, опублікована на сайті https://parrainage.refugees.info/fr/ukraine.

Українців просять якомога швидше відправити такі документи в компетентне територіальне відділення OFII:

французько-українська форма запиту на продовження прав на ADA, датована і підписана;

копія чинного дозволу на тимчасове проживання на кожного повнолітнього члена сім'ї;

копія документа, що підтверджує наявність ресурсів (платіжні відомості, трудовий договір), отриманого з моменту в'їзду до Франції.

Для швидкої обробки ці документи бажано надіслати електронною поштою до компетентного територіального відділу відповідно до відділу проживання. Також копії можна вислати поштою. При відправці поштою на конверті повинні стояти слова "Renouvellement ADA Ukraine".

Заяви варто подавати не раніше, ніж за 3 тижні до закінчення дії APS, але не пізніше 3 днів до цієї дати.

У столиці Чехії скасують субсидію за житло для біженців

Із вересня мерія Праги скасовує доплати власникам житла, які розміщують українських біженців. Державна субсидія становить 250 крон (10 євро) з людини за добу, а через високі ціни в мегаполісі місто виділяло додаткові 140 крон на людину за використання житла, повідомляло "Радіо Прага".

Цю інформацію підтвердив мер столиці Зденек Гржиб. За його словами, місто не може продовжувати виконувати роль держави в кризі з біженцями, а гроші повинні бути спрямовані на вирішення проблеми різкого зростання цін на енергоносії.

Фото: Мерія Праги перестане доплачувати за житло біженцям (unsplash.com/azamat-esmurziyev)

Оскільки 250 крон було недостатньо, щоб компенсувати власникам вартість розміщення українців, влада Праги вносила додаткові гроші з місцевого бюджету.

"Це не можна було робити нескінченно. Із вересня місто припинить виплату субсидій. У деяких випадках надання допомоги може закінчитися раніше, ще в серпні", - попередив мер.

Нова допомога в Ірландії - безкоштовні курси та стипендія

З вересня українські біженці в Ірландії можуть безкоштовно піти на курси і отримувати стипендію. Програму допомоги українцям уряд Ірландії затвердив 17 серпня.

За програмою Post Leaving Certificate Courses будь-хто охочий може отримати доступ до курсів сертифікації. Навчання проводиться з різних дисциплін:

сільське господарство;

лісове господарство;

ветеринарна освіта;

рибальство.

У 2022-2023 навчальному році безкоштовно повчитися можуть українці, які проживають в Ірландії і отримали статус біженця. Оскільки в країні вже проживає 45 тисяч українських біженців, уряд вирішив допомогти їм адаптуватися через отримання нової освіти для працевлаштування.

Тому для українців такі курси з вересня стануть безкоштовними. Крім того, студенти цих курсів отримають стипендію – 6115 євро, яку розділять помісячно на рік.

Фото: Підтримка України в Дубліні, Ірландія (unsplash.com/clovis-wood-photography)

У Польщі гривні перестануть міняти за вигідним курсом

Перші біженці з України в Польщі в березні зіткнулися з неможливістю поміняти готівкові гривні на злоті за прийнятним курсом. Тоді Нацбанки України і Польщі домовилися про обмін грошей за фіксованим курсом – трохи менше 7 гривень за 1 злотий. Одному українцю дозволили таким чином обміняти до 10 тисяч гривень.

Всього в PKO Bank Polski запустили такий обмін в 100 відділеннях, а загальна сума української валюти, які мав викупити Національний банк України, закладалася до 10 млрд гривень.

Поки ж українці встигли обміняти 681 млн гривень - такою можливістю скористалися близько 80 тисяч осіб повідомляє ukrayina.pl. При цьому інтерес до програми знизився, тому її планують згорнути 10 вересня.

Поточний курс гривні до злотого становить 11 грошей за гривню (від 7,7 до 8,4 гривні за 1 злотий в обмінниках).

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Британії закінчується програма спонсорства житла.