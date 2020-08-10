У Польщі послабили заборони для українців: що змінилося

У Польщі дозволили послабити карантинні заборони для українців. У Посольстві України в Республіці Польща повідомили, що деякі заборони для українців, які прибувають в сусідню країну, будуть зняті.

З 10 серпня буде дозволено не проходити обов'язкову обсервацію громадянам України, які прибувають у країну на літаках. Про це повідомляється на сайті Посольства.

"Пасажирам повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт до Польщі з аеропорту, який розташований на території України, дозволено не проходити обов'язковий карантин після прибуття", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що у відповідні документи внесені зміни та список осіб, які мають право на в'їзд у Польщу оновлено.

Потрапити в цю країну мають право:

Громадяни, які є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща.

Громадяни, які мають Карту поляка.

Громадяни, які мають право на постійне або тимчасове право на проживання на території Республіки Польща.

Громадяни, які мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій же основі, що і громадяни Польщі, мають дозвіл на працевлаштування або підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт іноземця на території Республіки Польща, які виконують роботу на території Республіки Польща або надають документи, з яких випливає, що виконання роботи розпочнеться відразу після перетину кордону;

Громадяни, які отримують освіту в Польщі (Учні, студенти, слухачі, кандидати післядипломної освіти, докторанти)

Вчені, які проводять дослідження на території Польщі

Члени сімей (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарії.

Громадяни, які є водіями транспортних засобів у сфері міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень та в'їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов'язків.

Дипломати та члени їх сімей.

Громадяни, які є пасажирами повітряних суден, що здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Республіка Корея і належать хоча б до однієї з перерахованих вище категорій громадян України.

Від карантину на території Польщі звільнені:

Водії та члени екіпажів авіа, залізничних, судноплавних та автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов'язана зі сферою міжнародних, пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень, і вони в'їжджають до Польщі в рамках виконання обов'язків.

Інспектори морської адміністрації.

Особи, які в Польщі виконують роботу, пов'язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проєктів у сфері енергетики.

Пасажири літаків, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, яка не потрапляє під заборону повітряного руху.

Пасажири судів, що курсують, але які не запливають в порти третіх країн.

Особи, які отримують освіту в Польщі.

Працівники дипломатичних і консульських установ і їх сім'ї.

Особи, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні ввели збори за виліт пасажирів і розповідали, як це вплине на вартість авіаквитків.