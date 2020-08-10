В Польше ослабили запреты для украинцев: что изменилось

В Польше разрешили ослабить карантинные запреты для украинцев. В Посольстве Украины в Республике Польша сообщили, что некоторые запреты для украинцев, которые прибывают в соседнюю страну, будут сняты.

С 10 августа будет разрешено не проходить обязательную обсервацию гражданам Украины, которые прибывают в страну на самолетах. Об этом сообщается на сайте Посольства.

"Пассажирам воздушных суден, которые совершают международный перелет в Польшу из аэропорта, который расположен на территории Украины, разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствующие документы внесены изменения и список лиц, которые имею право на въезд в Польшу обновлен.

Попасть в эту страну имеют право:

Граждане, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша.

Граждане, которые имеют Карту поляка.

Граждане, которые имеют право на постоянное или временное право на проживание на территории Республика Польша.

Граждане, которые имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Республики Польша, выполняющие работу на территории Республики Польша или предоставляют документы, из которых следует, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

Граждане, которые получают образование в Польше (Ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты)

Ученые, которые проводят исследования на территории Польши.

Члены семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии.

Граждане, которые являются водителями транспортных средств в сфере международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей.

Дипломаты и члены их семей.

Граждане, которые являются пассажирами воздушных судов, осуществляющие международный перелет из аэропорта, расположенного на территории Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республика Корея и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины.

От карантина на территории Польши освобождены:

Водители и члены экипажей авиа, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных, пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок, и они въезжают в Польшу в рамках выполнения обязанностей.

Инспекторы морской администрации.

Лица, которые в Польше выполняют работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики.

Пассажиры самолетов, которые осуществляют международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, который не попадает под запрет воздушного движения.

Пассажиры судов, курсирующие, но не заплывающие в порты третьих стран.

Лица, которые получают образование в Польше.

Работники дипломатических и консульских учреждений и их семьи.

Лица, которые выполняют работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ввели сборы за вылет пассажиров и рассказывали, как это повлияет на стоимость авиабилетов.