У Польщі в морозилці для фруктів виявили тіла українців: деталі трагедії

У Польщі виявили тіла двох українців в холодильній камері для фруктів (Фото: колаж РБК-Україна)

У Польщі розслідують справу про загибель українців на складі для фруктів у Садковіце

Польше загинули два українці, які працювали на одному зі складів у Садковіце. Їх тіла були виявлені в анаеробній холодильній камері для зберігання фруктів. Про це 12 листопада передає польське видання rmf24.pl.

За словами сержанта Агати Кравчик з Повятского управління поліції в Раві Мазовецькій, інформація про виявлення двох тіл надійшла у неділю від власника сховища.

Громадяни України у віці 28 і 46 років жили на ділянці, де сталася трагедія.

Зараз правоохоронці з'ясовують, за яких обставин вони опинилися в безкисневій морозильній камері, яка являє собою контрольовану анаеробну атмосферу, адже зайти туди означає піддати себе смертельній загрозі.

У Польщі за загадкових обставин померли два українця - тіла знайшли в морозильній камері для фруктів (Фото: policja.pl)

Тіла українців винесли з морозилки пожежники на вулицю, після чого їх оглянули медики та констатували смерть, пише Gazeta Wyborcza.

Потім співробітники поліції, які охороняли це місце, допитали свідків та повідомили посольству України про подію

Розслідування по справі провадиться районною прокуратурою у Раві Мазовецькій.

Садковіце - село в Польщі із населенням у півтисячі чоловік, в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства.

У Польщі поліція розслідує смерть двох українців в Садковице (Фото: Agencija Gazeta / lodz.wyborcza.pl)