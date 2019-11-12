ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі в морозилці для фруктів виявили тіла українців: деталі трагедії

STYLERПодії    12.11.2019 - 20:30
У Польщі в морозилці для фруктів виявили тіла українців: деталі трагедії
У Польщі виявили тіла двох українців в холодильній камері для фруктів (Фото: колаж РБК-Україна)

У Польщі розслідують справу про загибель українців на складі для фруктів у Садковіце

 

 

Польше загинули два українці, які працювали на одному зі складів у Садковіце. Їх тіла були виявлені в анаеробній холодильній камері для зберігання фруктів. Про це 12 листопада передає польське видання rmf24.pl.

За словами сержанта Агати Кравчик з Повятского управління поліції в Раві Мазовецькій, інформація про виявлення двох тіл надійшла у неділю від власника сховища.

Громадяни України у віці 28 і 46 років жили на ділянці, де сталася трагедія.

Зараз правоохоронці з'ясовують, за яких обставин вони опинилися в безкисневій морозильній камері, яка являє собою контрольовану анаеробну атмосферу, адже зайти туди означає піддати себе смертельній загрозі.

У Польщі в морозилці для фруктів виявили тіла українців: деталі трагедії

У Польщі за загадкових обставин померли два українця - тіла знайшли в морозильній камері для фруктів (Фото: policja.pl)

Тіла українців винесли з морозилки пожежники на вулицю, після чого їх оглянули медики та констатували смерть, пише Gazeta Wyborcza.

Потім співробітники поліції, які охороняли це місце, допитали свідків та повідомили посольству України про подію

Розслідування по справі провадиться районною прокуратурою у Раві Мазовецькій.

Садковіце - село в Польщі із населенням у півтисячі чоловік, в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства.

У Польщі в морозилці для фруктів виявили тіла українців: деталі трагедії

У Польщі поліція розслідує смерть двох українців в Садковице (Фото: Agencija Gazeta / lodz.wyborcza.pl)

Затримання Мазура: омбудсмен заявила про зловживання РФ статутом Інтерполу У МЗС Польщі пояснили ситуацію з затриманням Мазура
Новини України полицияПольшапроисшествиезагибель
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся