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В Польше в морозилке для фруктов обнаружили тела украинцев: детали трагедии

STYLERПроисшествия    12.11.2019 - 20:30
В Польше в морозилке для фруктов обнаружили тела украинцев: детали трагедии
В Польше обнаружили тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Польше расследуют дело о гибели украинцев на складе для фруктов в Садковице

 

 

В Польше погибли два украинца, которые работали на одном из складов в Садковице. Их тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов. Об этом 12 ноября передает польское издание rmf24.pl.

По словам сержанта Агаты Кравчик из Повятского управления полиции в Раве Мазовецкой, информация об обнаружении двух тел поступила в воскресенье от владельца хранилища.

Граждане Украины в возрасте 28 и 46 лет жили на участке, где произошла трагедия.

Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах они оказались в бескислородной морозильной камере, которая представляет собой контролируемую анаэробную атмосферу, ведь зайти туда означает подвергнуть себя смертельной угрозе.

В Польше в морозилке для фруктов обнаружили тела украинцев: детали трагедии

В Польше при загадочных обстаятельствах умерли два украинца - тела обнаружили в морозильной камере для фруктов (Фото: policja.pl)

Тела украинцев вынесли из морозилки пожарные на улицу, после чего их осмотрели медики и констатировали смерть, пишет Gazeta Wyborcza.

Затем сотрудники полиции, которые охраняли это место, допросили свидетелей и сообщили посольству Украины о произошедшем

Расследование по делу ведется районной прокуратурой в Раве Мазовецкой.

Садковице - село в Польше с населением в полтысячи человек, в Садковице Равского уезда Лодзинского воеводства.

В Польше в морозилке для фруктов обнаружили тела украинцев: детали трагедии

В Польше полиция расследует смерть двух украинцев в Садковице (Фото: Agencija Gazeta / lodz.wyborcza.pl)

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