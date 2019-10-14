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У Польщі зламали ніс українському актору: подробиці інциденту

STYLERЖиття    14.10.2019 - 09:24
У Польщі зламали ніс українському актору: подробиці інциденту
У Польщі побили українського актора Юрія Чеботарова (ілюстративне фото: facebook.com/PolicjaPL)

Юрій Чеботаров був побитий в ресторані в Познані в Польщі

Український актор Юрій Чеботаров, який співпрацював з Польським театром в Познані, був побитий менеджером ресторану-піцерії, де працював. Конфлікт стався після того, як українець вирішив звільнитися і вимагав прострочену оплату. Про це повідомляє польське видання Onet.pl.

Чеботаров після інциденту потрапив до лікарні зі сломаным носом. Потерпілий звернувся в поліцію після події.

У Польщі зламали ніс українському актору: подробиці інциденту

Юрій Чеботаров (Фото: teatr-polski.pl)

Зазначається, що адміністрація піцерії Tivoli після цього виплатила акторові борг, проте звинувачення в нападі спростовують.

Юрій Чеботаров - український актор, випускник театрального факультету Харківського університету мистецтв, прожив у польській Познані три роки. Він виступав у Театрі ім. Біуро Подрого і нещодавно став співпрацювати з Польським театром в Познані.

Тимчасова робота в театрах не давала йому можливість залишитися в Польщі на законних підставах, тому українець знайшов постійну роботу в одній з піцерій Познані.

Коли робота в гастрономії стала заважати грати на сцені, Чеботаров вирішив звільнитися з піцерії. Коли він приїхав за неоплаченими грошима, між ним і менеджером ресторану виникла сварка. Як стверджує Юрій, менеджер звелів йому піти, а коли він відмовився, чоловік почав виштовхувати його з приміщення і вдарив по носі головою. Актор викликав поліцію.

Ансамбль Польського театру в Познані підтримав Чеботарова і закликав правоохоронців належним чином розслідувати інцидент. Як йдеться в заяві театралів на сторінці в Facebook, "не перший день ми вимагаємо дотримання прав українців, які працюють у Познані та Польщі - як на сцені, так і в повсякденному житті".

У Польщі зламали ніс українському актору: подробиці інциденту

Фото: скрін (facebook.com/teatrpolskiwpoznaniu)

В самому ресторані-піцерії, де сталася бійка, заявили про намір провести внутрішнє розслідування. Також керівництво Tivoli додало, що майже половина працівників закладу - громадяни України. У повідомленні у Facebook наголошується, що будь-які розмови про дискримінацію в їх гастрономії за національною ознакою абсолютно несправедливі.

У Польщі зламали ніс українському актору: подробиці інциденту

Фото: скрін (facebook.com/pizzeriativoli)

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