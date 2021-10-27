У Польщі двоє українців обдурили 380 тисяч людей: надсилали "рахунки" за комуналку

У Польщі затримали двох українців віком 24 і 25 років, які разом з подільниками розсилали фейкові рахунки за комуналку. Таким чином, вони обдурили або намагалися обдурити 380 тисяч поляків.

Кількість потерпілих вражає, і на перший погляд можна подумати, що злочинці шахраювали у великих розмірах. Однак вони використовували досить скромний і не дуже підозрілий спосіб вимагання грошей.

Це були невеликі суми, які часто взагалі не викликали ніяких підозр.

Зловмисники відправляли SMS-повідомлення випадково обраним людям з фальшивим посиланням, що перенаправляє на сторінку, де жертви повинні були надати дані для входу в мобільний банкінг.

У текстових повідомленнях містилася недостовірна інформація про необхідність погасити заборгованість по комуналці.

Деякі з потерпілих, бачачи невелику суму до оплати, переходили за посиланням і вводили свої дані. Так в руках шахраїв виявлялися логіни і паролі, завдяки яким вони отримали доступ до банківських рахунків.

На даний момент загальна сума збитків становить десятки тисяч злотих, але ці цифри весь час зростають (1 польський злотий становить 6,60 грн).

Місцева поліція вилучила 11 мобільних телефонів, роутер, SIM-карти і гроші. Затримані українці перебувають у слідчому ізоляторі, де пробудуть три місяці. Правоохоронці планують проводити подальші арешти банди злочинців.