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В Україні з'явилася фейкова "Дія": як відрізнити її від справжньої

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Понеділок 25 жовтня 2021 15:15
В Україні з'явилася фейкова "Дія": як відрізнити її від справжньої Як відрізнити оригінальний додаток дія від підробки(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шахраї в Україні створили фейковий аналог додатку "Дія". Підробку почали встановлювати на свої смартфони підлітки, щоб купувати сигарети та алкоголь. Також відомо, що фейковий додаток використовували для підроблених сертифікатів і документів про вакцинацію.

Про це повідомив на своєму каналі в Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію додатка з документами в дизайн стилі Дії, яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk)", - розповів Федоров.

У фейковому додатку можна згенерувати підроблений covid-сертифікат, студентський квиток, водійське посвідчення. Але при скануванні штрих-коду відразу стане ясно, що документи підроблені.

Як відрізнити підробку

  • Фейковий додаток використовується тільки для системи Android
  • Його немає в магазині додатків для таких телефонів - Google Play
  • Додаток-підробку поширюють за допомогою посилання
  • За установку такого додатка хочуть - від 120 до 200 гривень

Варто відзначити, що відповідальність загрожує не тільки розробникам цього фейкового додатка, але і тим, хто вже купив і встановив його собі на телефон. Річ у тому, що документи користувача не валідуються через QR, а значить – підроблені.

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", а організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками". – підкреслив міністр цифрової трансформації України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як каратимуть українців за "липові" COVID-документи.

А також розповідали про те, як отримати підпис в додатку"дія".

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Схеми шахраїв Дія
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