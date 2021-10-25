В Україні з'явилася фейкова "Дія": як відрізнити її від справжньої
Шахраї в Україні створили фейковий аналог додатку "Дія". Підробку почали встановлювати на свої смартфони підлітки, щоб купувати сигарети та алкоголь. Також відомо, що фейковий додаток використовували для підроблених сертифікатів і документів про вакцинацію.
Про це повідомив на своєму каналі в Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію додатка з документами в дизайн стилі Дії, яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk)", - розповів Федоров.
У фейковому додатку можна згенерувати підроблений covid-сертифікат, студентський квиток, водійське посвідчення. Але при скануванні штрих-коду відразу стане ясно, що документи підроблені.
Як відрізнити підробку
- Фейковий додаток використовується тільки для системи Android
- Його немає в магазині додатків для таких телефонів - Google Play
- Додаток-підробку поширюють за допомогою посилання
- За установку такого додатка хочуть - від 120 до 200 гривень
Варто відзначити, що відповідальність загрожує не тільки розробникам цього фейкового додатка, але і тим, хто вже купив і встановив його собі на телефон. Річ у тому, що документи користувача не валідуються через QR, а значить – підроблені.
"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", а організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками". – підкреслив міністр цифрової трансформації України.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як каратимуть українців за "липові" COVID-документи.
А також розповідали про те, як отримати підпис в додатку"дія".