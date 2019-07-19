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У Польщі 11-річна українка народила від ґвалтівника-педофіла

STYLERПодії    19.07.2019 - 11:04
У Польщі 11-річна українка народила від ґвалтівника-педофіла
Фото: колаж РБК-Україна

Мама дівчинки при поїздках на заробітки до Польщи залишала її з рідними свого співмешканця

У Польщі дівчинка з України народила дитину, батьком якого став її ґвалтівник. Педофіл втік, і в даний час злочинця розшукують правоохоронці. Про кричущий інцидент розповів заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

30-річна мама дівчинки раніше періодично виїжджала на заробітки до Польщи, і після того, як змогла зібрати гроші, забрала туди свою доньку - у Гданськ.

Дівчинка пішла на навчання, однак через деякий час за направленням навчального закладу її направили у місцеву лікарню, де було встановлено вагітність строком 7 місяців.

"Лікарі викликали поліцію і дівчинка розповіла, що коли матері не було поруч, дідусь ґвалтував її", - йдеться в повідомленні.

Через деякий час у пологовому центрі Гданська неповнолітня стала матір'ю - у неї народилася дівчинка.

Зазначається, що під час своїх поїздок до Польщи дівчинку залишали на батьків співмешканця її матері.

"А що ж дідусь? Це - чоловік, 1955 р.н., з місця постійного проживання зник, проводимо розшукові заходи з метою встановлення його місцезнаходження", - написав Аброськін.

За повідомленнями польських ЗМІ, дитину народила одинадцятирічна дівчинка з України. За словами прокурора Маріуша Душинского з районної прокуратури в Гданську, мама привела свою доньку у медичний центр в містечку в Старогардському повіті, і медики після огляду підтвердили, що вагітність у дівчинки була вже пізня. Справу передали до районної прокуратурм в Старогарді-Гданському, було розпочато розслідування.

Коли підтвердилося, що злочин було скоєно в Україні, польські колеги передали матеріали.

Тепер нелюда розшукують українські правоохоронці.

У Польщі 11-річна українка народила від ґвалтівника-педофіла

Иллюстративое фото: Поліція (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Миколаєві в СІЗО помер педофіл через два тижні після затримання. Нелюд звинувачували в зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Нагадаємо, що раніше суд виніс перше рішення по Миколі Тарасову, який жорстоко вбив і зґвалтував 11-річну Дашу Лук'яненко під Одесою. Додамо, що раніше стало відомо про те, що батько Миколи Тарасова відбував тюремний термін за зґвалтування.

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