В Польше 11-летняя украинка родила от насильника-педофила

Фото: коллаж РБК-Украина

Мама девочки при поездках на заработки в Польшу оставляла ее с родными своего сожителя

В Польше девочка из Украины родила ребенка, отцом которого стал ее насильник. Педофил скрылся, и в настоящее время преступника разыскивают правоохранители. Про вопиющий инцидент рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

30-летняя мама девочки ранее периодически выезжала на заработки в Польшу, и после того, как поднакопила средства, забрала туда свою дочку - в Гданьск.

Девочка отправилась на учебу, однако через некоторое время по направлению учебного заведения ее направили в местную больницу, где было установлено беременность сроком 7 месяцев.

"Врачи вызвали полицию и девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее", - говорится в сообщении.

Через некоторое время в родильном центре Гданьска несовершеннолетняя стала матерью - у нее родилась девочка.

Отмечается, что во время своих поездок в Польшу девочку оставляли на родителей сожителя ее матери.

"А что же дедушка? Это - человек, 1955 г.р., с места постоянного проживания исчез, проводим розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения", - написал Аброськин.

По сообщениям польских СМИ, ребенка родила одиннадцатилетняя девочка из Украины. По словам прокурора Мариуша Душинского из районной прокуратуры в Гданьске, мама привела свою дочку в медицинский центр в деревне в Старогардском повете, и медики после осмотра подтвердили, что беременность у девочки была уже поздняя. Дело передали в районную прокуратуру в Старогарде-Гданьском, было начато расследование.

Когда подтвердилось, что преступление было совершено в Украние, польские коллеги передали материалы.

Теперь изверга разыскивают украинские правоохранители.

Иллюстративое фото: Полиция (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, недавно в Николаеве в СИЗО умер педофил через две недели после задержания. Изверг обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки.

Напомним, что ранее суд вынес первое решение по Николаю Тарасову, который жестоко убил и изнасиловал 11-летнюю Дашу Лукьяненко под Одессой. Добавим, что ранее стало известно о том, что отец Николая Тарасова отбывал тюремный срок за изнасилование.