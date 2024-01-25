Археологи нашли захоронение времен ледникового периода. Эти люди жили десять тысяч лет назад!

В Бразилии археологи обнаружили обширное кладбище, содержащее останки десятков людей и множество предметов, связанных с похоронными обрядами. Некоторые из найденных артефактов датируются возрастом примерно 10 000 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научных новостей Live Science .

Подробности о находках

В Сан-Луисе, крупнейшем городе штата Мараньян на северо-востоке страны, были обнаружены захоронения. В результате раскопок было найдено 43 скелета и около 100 000 фрагментов различных артефактов, охватывающих четыре разные исторические периоды.

Скелеты, найденные на месте захоронения (фото: W Lage Arqueologia)

Глубина места захоронения варьировала от 60 сантиметров до 2 метров. Все обнаруженные человеческие останки принадлежали людям невысокого роста, не превышавшего 1,6 метра. Большинство из них, по предварительной оценке, были взрослыми мужчинами.

"Первоначальный анализ показывает, что это были люди, которые занимались тяжёлой физической работой, о чём свидетельствуют характерные следы на костях, указывающие на высокую внешнюю нагрузку и значительную подвижность", - заявил руководитель раскопок Веллингтон Лаге.

Раскопки захоронения (фото: W Lage Arqueologia)

Некоторые из обнаруженных скелетов принадлежат неизвестной научным кругам общине. Специалисты предполагают, что это представители предков самбакских народов - охотников-собирателей, которых до настоящего времени рассматривали как самых древних обитателей этих берегов. Эти люди зависели от природных ресурсов моря и строили курганы из ракушек и остатков еды, высота которых могла достигать 30 метров.

Найденные артефакты (фото: W Lage Arqueologia)

У археологов уже была информация о том, что район Сан-Луиса, что в переводе с языка коренных народов означает "большой остров", хранит следы доисторической человеческой деятельности. Например, ещё в 1970-х годах была обнаружена окаменелая челюстная кость, датированная возрастом примерно 6 000 лет.