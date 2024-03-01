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В Польше жители выдают себя за украинцев, чтобы не платить высокие штрафы

Польша, Пятница 01 марта 2024 12:41
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В Польше жители выдают себя за украинцев, чтобы не платить высокие штрафы Польские водители выдают себя за украинцев (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Чтобы избежать высоких штрафов, польские водители прибегают к уловкам.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Rzeczpospolita.

Что делают водители в Польше

Согласно информации издания, владельцы автомобилей, получив фотофиксацию нарушения и соответствующий штраф, используют возможность указать, что за рулем находилось лицо из Украины или Беларуси.

Таким образом полиция сталкивается с трудностями идентификации конкретного лица, поскольку отсутствует база данных из этих стран.

Ранее в Польше, если владелец автомобиля не указывал лицо, совершившее правонарушение, на него автоматически налагался штраф в размере 500 злотых. Многие водители принимали решение оплатить эту сумму во избежание получения штрафных баллов и других проблем.

Однако с ростом суммы штрафов ситуация претерпела изменения. Сейчас, когда штрафы стали выше, многие водители перестали легко соглашаться с уплатой штрафа без указания конкретного лица, виновного в нарушении.

Сейчас, за нарушение скоростного режима, неуказание совершившего нарушение в Польше наказывают двойным штрафом, но не менее 800 злотых. Относительно случаев, когда не установлен водитель, создавший опасность на дороге, предусмотрен штраф не менее 2000 злотых. По уголовным делам сумма составляет не менее 4000 злотых.

Следовательно, владельцам автомобилей выгоднее указать лицо, которое находилось за рулем во время нарушения правил дорожного движения. Некоторые польские водители используют эту возможность из-за особенностей правовой системы. В Польше отсутствуют эффективные системы обмена личными данными и информацией о водителях между службами стран ЕС и не принадлежащими к ним странами.

Службы таких стран как Беларусь и Украина не взаимодействуют с польской полицией, что делает проверку правдивости информации и наказание возможного нарушителя правопорядка практически невозможными. В результате большинство дошедших до суда подобных дел прекращаются.

Кстати, в Польше отменили раздачу бесплатных ноутбуков школьникам.

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