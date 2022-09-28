В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)

Автором проекта является японский архитектор Шигеру Бан, который назвал свое творение New Temporary House.

Работа над адаптацией проекта к польским и украинским условиям и строительством блока длилась 3 недели. К созданию прототипа кроме польских студентов и ученых присоединились также студенты из Украины, в частности из Львовской политехники, Черновицкого национального университета им Юрия Федьковича, Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Прототип модульного домика для беженцев из Украины представили в Польше (фото: pwr.edu.pl)

Характеристики дома

Такой модульный дом выполнен по системе SHS (Styrofoam Housing System), что основана на сборных элементах, легких и недорогих в изготовлении, которые соединяются между собой. Площадь дома составляет около 35 квадратных метров, а примерные размеры самого здания - 6 на 6 метров.

В одном углу дома находится кухня, во втором обустроена ванная комната, в третьем расположен туалет, в четвертом - кровати.

Модульный домик создан по системе Styrofoam Housing System (фото: pwr.edu.pl)

По словам инженера Ежи Лонка с факультета архитектуры, возглавлявшего работу над строительством блока, система состоит из "сэндвич" панелей, наполненных полистиролом, покрытым стекловолокном и эпоксидной смолой.

Он также отмечает, что после презентации прототипа дома следующим этапом работы над этой инициативой будет поиск финансирования для серийного производства SHS.

При создании дома используются блоки и панели с полистирола, покрытого стекловолокном и эпоксидной смолой (фото: pwr.edu.pl)

"Продолжаются переговоры как с потенциальными спонсорами, так и с украинскими органами местного самоуправления, заинтересованными в применении этого решения в своей области (в частности, во Львове)", - рассказали во Вроцлавской политехнике.

Создатели обращают внимание, что конструкция дома легкая и недорогая в изготовлении, а строительство не занимает много времени.

Так, один такой дом SHS можно построить примерно за 3 недели. После этого его можно подключить к электричеству и коммуникациям.

Такой модульный домик 6 на 6 м можно построить за 3 недели (фото: pwr.edu.pl)