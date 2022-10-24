В Польше подросток набросился на маленькую украинку с молотком

В городке Непаломице, возле Кракова в Польше, подросток избил молотком 7-летнюю девочку из Украины. Мальчик оказался их соседом и после общения с его родителями, мама девочки решила заявить в полицию.
О подробностях инцидента мама девочки Ирина Ивлева рассказала ТСН.
Инцидент произошел у дома, где семья украинцев арендует жилье. Ирина с мужем работает в разные смены, чтобы кто-то из взрослых постоянно был дома и присматривал за детьми. У них двое малышей - 7-летняя София и ее 9-летний брат.
В тот день отец поехал забрать маму с работы, чтобы привезти домой, а после этого он должен был пойти на работу. Дети играли во дворе мячом, вместе с ними был соседский 9-летний мальчик. Территория двора огорожена, посторонние туда попасть не могут.
В какой-то момент мальчики отлучились на пару минут в дом. Когда вернулись - к 7-летней Софии подошла местная девочка 9-летня девочка Ола и начала отбирать мяч. Вспыхнул конфликт, Ола забрала мяч и выбросила его в кусты. А потом она ушла, а София пыталась самостоятельно достать мяч.
Ола вернулась через несколько минут со старшим братом, 14-летним Игорем и его 13-летним другом. Брат Олы дал знак сестре, и та начала бить Софию. София пыталась убежать и перелезть через забор. Но дети втроем начали ее стягивать, и Игорь ударил Софию молотком по животу и ребрам.
Ирина Ивлева отмечает, что дочке повезло, что подросток не стал бить ее молотком по голове. Потом подростков что-то спугнуло, и они убежали, а избитая Софийка вернулась домой и спряталась в своей комнате.
Чуть позже девочка рассказала, что ее избили молотком. Перепуганная Ирина сразу позвонила в экстренную службу, чтобы вызвать полицию и медиков.
Работники скорой помощи составили протоколы, родителей с дочкой отправили в амбулаторию, чтобы снять побои. Все медицинские заключения потом были переданы в полицию и приобщены к делу.
Разыскать 14-летнего Игоря было несложно - он живет с украинцами в одном доме. Ирина вместе с полицией пошла к его родителям.
"Я видела молоток, который лежал на столе и которым он избил моего ребенка. Он рассказывал полиции, как все было, я была в шоковом состоянии и не очень слушала, что он говорил. Единственное, что резало слух – это то, что он промолчал о молотке. Когда я акцентировала на этом внимание, он отрицал, что избивал Софию молотком, говорил, что просто толкал", — говорит женщина.
На следующий день семья Игоря поехала в службу защиты по делам детей с обращением, чтобы специалисты проверили подростка на психическое состояние.
Ирина признается, что сначала она не хотела, чтобы подростка осудили. Даже хотела написать заявление, чтобы парню дали административное наказание. Но ситуация изменилась, после того как родители Софии поговорили с родителями Игоря.
Ивлева поговорила с отцом мальчика и пришла в ужас. Она поняла, что подросток может совершить впоследствии что-то ужасное, так как родители не видят его вины в произошедшем и даже не пытаются выяснить, что случилось между детьми.
"Папа Игоря при мне позвонил владельцу жилья, которое мы арендуем, и сказал, что мы создаем ему проблемы. Мол, это мы сами побили молотком своего ребенка и хотим свалить на его сына. Назвал меня "шизанутой наркоманкой", что мы "е*нутые украинцы" и хотим от него денег. Моя семья достаточно зарабатывает, чтобы снимать трехкомнатное жилье и не от кого не зависеть, его деньги мне не нужны, я хочу справедливости", — говорит Ирина.
Софийку она записала к детскому психологу и уже подыскала адвоката, который даст ход делу об избиении ребенка. Оказалось, что Игорь и ранее нападал на детей и это уже не первый случай.
"Я выяснила, что уже были случаи, когда он применял насилие к другим детям, в целом выбирает младше себя. Самый маленький возраст ребенка, которого он трогал - девочка 4 лет", - рассказала украинка.
Кстати, ранее мы писали о том, что в Днепре таксист Bolt рассказывал пассажирам о "братских народах" и бандеровцах.
А еще рассказывали о том, что в Киеве среди бела дня убили военного.