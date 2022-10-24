У Польщі підліток накинувся на маленьку українку з молотком

На маленьку дівчинку напали втрьох

Інцидент стався біля будинку, де родина українців орендує житло. Ірина з чоловіком працює в різні зміни, щоб хтось із дорослих постійно був удома та наглядав за дітьми. У них двоє малюків – 7-річна Софія та її 9-річний брат.

Того дня батько поїхав забрати маму з роботи, щоби привезти додому, а після цього він мав піти на роботу. Діти грали у дворі м'ячем, разом із ними був сусідський 9-річний хлопчик. Територія двору обгороджена, сторонні потрапити туди не можуть.

Якоїсь миті хлопчики відлучилися на пару хвилин до будинку. Коли повернулися – до 7-річної Софії підійшла місцева дівчинка 9-річна дівчинка Ола та почала відбирати м'яч. Спалахнув конфлікт, Ола забрала м'яч і викинула його в кущі. А потім вона пішла, а Софія намагалася самостійно дістати м'яч.

Ола повернулася за кілька хвилин зі старшим братом, 14-річним Ігорем та його 13-річним другом. Брат Оли дав знак сестрі, і та почала бити Софію. Софія намагалася втекти та перелізти через паркан. Але діти втрьох почали її стягувати, і Ігор ударив Софію молотком по животу та ребрам.

Ірина Івлєва зазначає, що доньці пощастило, що підліток не почав бити її молотком по голові. Потім підлітків щось злякало, і вони втекли, а побита Софійка повернулася додому і сховалась у своїй кімнаті.

Трохи згодом дівчинка розповіла, що її побили молотком. Перелякана Ірина одразу зателефонувала до екстреної служби, щоб викликати поліцію та медиків.

Працівники швидкої допомоги склали протоколи, батьків із донькою відправили до амбулаторії, щоб зняти побої. Усі медичні висновки потім були передані до поліції та долучені до справи.

Кривдник виявився сусідом

Розшукати 14-річного Ігоря було нескладно – він мешкає з українцями в одному будинку. Ірина разом із поліцією пішла до його батьків.

"Я бачила молоток, який лежав на столі і яким він побив мою дитину. Він розповідав поліції, як все було, я була в шоковому стані та не дуже слухала, що він говорив. Єдине, що різало слух - це те, що він промовчав. Коли я акцентувала на цьому увагу, він заперечував, що бив Софію молотком, говорив, що просто штовхав", — каже жінка.

Наступного дня родина Ігоря поїхала до служби захисту у справах дітей зі зверненням, щоб фахівці перевірили підлітка на психічний стан.

Хлопчик може зробити щось жахливе

Ірина зізнається, що спочатку вона не хотіла, щоби підлітка засудили. Навіть хотіла написати заяву, щоб хлопцеві дали адміністративне покарання. Але ситуація змінилася після того, як батьки Софії поговорили з батьками Ігоря.

Івлєва поговорила з батьком хлопчика і жахнулася. Вона зрозуміла, що підліток може зробити згодом щось жахливе, оскільки батьки не бачать його провини в тому, що сталося, і навіть не намагаються з'ясувати, що трапилося між дітьми.

"Тато Ігоря при мені зателефонував власнику житла, яке ми орендуємо, і сказав, що ми створюємо йому проблеми. Мовляв, це ми самі побили молотком свою дитину і хочемо звалити на його сина. Назвав мене "шизанутою наркоманкою", що ми "е*нуті українці" і хочемо від нього грошей. Моя сім'я достатньо заробляє, щоб винаймати трикімнатне житло і не від кого не залежати, його гроші мені не потрібні, я хочу справедливості", — каже Ірина.

Софійку вона записала до дитячого психолога та вже підшукала адвоката, який дасть хід справі про побиття дитини. Виявилося, що Ігор раніше нападав на дітей і це вже не перший випадок.

"Я з'ясувала, що вже були випадки, коли він застосовував насильство до інших дітей, загалом обирає молодших за себе. Найменший вік дитини, яку він чіпав - дівчинка 4 років", - розповіла українка.