В Днепре таксист Bolt рассказывал пассажирам о "братских народах" и бандеровцах: реакция компании

В Днепре таксист компании Bolt ретранслирует нарративы российской пропаганды, рассказывает мифы о "братских народах", страшилки о бандеровцах и прочие антиукраинские тезисы страны-агрессора. 19-летняя пассажирка не стерпела и пожаловалась на поведение водителя-фаната "русского мира".

Об этом рассказала жительница Днепра Анна Малиенко в своем Facebook .

Она, в свою очередь, призвала представителей сервиса компании "Болт" отреагировать на ситуацию относительно действий их таксиста.

"Bolt у вас там что за "миротворцы" работают? Кто дал право таксисту, который, кстати, не знает истории, выражать свое никому не нужное мнение о братских народах, кто "продал" Крым, о бандеровцах из западной Украины, ущемляющих "русскоговорящих" и прочую хрень? Притом остановившись "поговорить" посреди заказанного маршрута!" - говорится в публикации.

Малиенко уточнила, что с этим таксистом, пытавшемся оправдать полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, ехала 19-летняя девушка, которая училась у ее знакомой.

Так, молодая пассажирка "на каждый аргумент этого "великого историка и политика" имела контраргумент".

Также она публиковала скрин профиля этого водителя.

Таксист "Болт" в Днепре оказался фанатом "русского мира" (фото: facebook.com/ankamalienko)

Что говорят в компании Bolt

Пользователи сети возмутились ситуацией, и под постом в комментариях высказывают мнение, что такого таксиста могут проверить спецслужбы.

Также отреагировала и администрация такси "Болт", пообещав разобраться с водителем, чтобы такие случаи не повторялись. А его пророссийские россказни расценили как "некорректное поведение".

"Нам досадно, что водитель вел себя некорректно во время поездки и доставил неудобства пассажиру. Пожалуйста, рекомендуйте заказчику поездки связаться с нами и рассказать детали этой ситуации. Сделать это можно через приложение из раздела "Поддержка" или отправив электронное письмо на ukraine@bolt.eu. По обращению заказчика мы сможем принять необходимые в отношении водителя меры во избежание повторения подобного в будущем", - ответили в компании.

Реакция на ситуацию с днепровским таксистом "Болт", который рассказывает пассажирам кремлевские небылицы (фото: скрин комментариев facebook.com/ankamalienko)