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В Киеве среди бела дня жестоко убили военного: что известно

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Киев, Суббота 22 октября 2022 13:41
В Киеве среди бела дня жестоко убили военного: что известно Фото: В Киеве убили Алексея Щербину (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в результате конфликта двух водителей убили военного Алексея Щербину.

Обо всех подробностях этой истории - читайте в материале Styler.

Детали трагедии

На проспекте Глушкова в Киеве между водителем "Лексуса" и водителем "Хюндая" возник конфликт из-за первоочередности проезда на дороге.

Водитель и пассажиры "Лексус" избили военного на "Хюндае", а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.

Врачи после медицинской помощи Алексею – не смогли его спасти. Сейчас полиция задержала всех участников убийства и предїявила им обвинения.

В Киеве среди бела дня жестоко убили военного: что известноАлексей Щербина зверски убит в Киеве (фото: Андрей Ильенко)

Что известно об Алексее Щербине

Алексей был добровольцем ДФТГ "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в действующей армии. У Алексея осталась жена и грудной младенец.

В Киеве среди бела дня жестоко убили военного: что известно

Алексей Щербина (фото: Андрей Ильенко)

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко призывает всех не оставлять просто так это жестокое убийство.

"Если будут попытки их отмазать – ими займемся мы. Там уже будет без официальных процедур. Им лучше сесть сейчас. В тюрьме сейчас для них самое безопасное место. И так, если кто-нибудь захочет их отмазывать – вами мы тоже займемся. Со всеми подходящими для вас последствиями", – написал он.

Как мы ранее писали, внучатый племянник президента США Кеннеди воевал в Украине в рядах Интернационального легиона.

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Киев