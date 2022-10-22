В Киеве среди бела дня жестоко убили военного: что известно
В Киеве в результате конфликта двух водителей убили военного Алексея Щербину.
Обо всех подробностях этой истории - читайте в материале Styler.
Детали трагедии
На проспекте Глушкова в Киеве между водителем "Лексуса" и водителем "Хюндая" возник конфликт из-за первоочередности проезда на дороге.
Водитель и пассажиры "Лексус" избили военного на "Хюндае", а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.
Врачи после медицинской помощи Алексею – не смогли его спасти. Сейчас полиция задержала всех участников убийства и предїявила им обвинения.
Алексей Щербина зверски убит в Киеве (фото: Андрей Ильенко)
Что известно об Алексее Щербине
Алексей был добровольцем ДФТГ "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в действующей армии. У Алексея осталась жена и грудной младенец.
Алексей Щербина (фото: Андрей Ильенко)
Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко призывает всех не оставлять просто так это жестокое убийство.
"Если будут попытки их отмазать – ими займемся мы. Там уже будет без официальных процедур. Им лучше сесть сейчас. В тюрьме сейчас для них самое безопасное место. И так, если кто-нибудь захочет их отмазывать – вами мы тоже займемся. Со всеми подходящими для вас последствиями", – написал он.
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