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Смертельне ДТП у Польщі: українець рятував постраждалих (фото)

STYLERЖиття    10.06.2019 - 22:25
Смертельне ДТП у Польщі: українець рятував постраждалих (фото)
У Польщі українець рятував постраждалих в серйозному ДТП (ілюстративне фото: pixabay.com)

У жахливому ДТП на допомогу людям прийшов виходець з України

У Польщі українець прийшов на допомогу людям, які потрапили в серйозне ДТП на трасі біля міста Щецин, де зіткнулися сім автомобілів. При цьому 6 чоловік загинуло. Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.

Інцидент стався в неділю, 9 червня, на трасі А6 в напрямку Свіноуйсьце після 13:00. Відомо, що водій вантажівки не встиг загальмувати і збив кілька автомобілів. Зіткнення було сильним, і кілька машин загорілися.

Смертельне ДТП у Польщі: українець рятував постраждалих (фото)

У Польщі українець рятував постраждалих в серйозному ДТП (фото: wiadomosci.wp.pl)

За словами очевидців, після зіткнення біля машин зупинився водій з України. Він вибіг із свого авто, дістав вогнегасник і почав допомагати постраждалим. При цьому чоловік витягнув як мінімум чотирьох людей, серед яких були дві жінки та двоє дітей.

Смертельне ДТП у Польщі: українець рятував постраждалих (фото)

У Польщі українець рятував постраждалих в серйозному ДТП (фото: wiadomosci.wp.pl)

Всього в аварії постраждали 22 людини. Шістнадцять отримали поранення. Четверо з них відправилися в лікарню, а у дванадцяти, включаючи сімох дітей, нічого серйозного не сталося.

Смертельне ДТП у Польщі: українець рятував постраждалих (фото)

У Польщі українець рятував постраждалих в серйозному ДТП (фото: wiadomosci.wp.pl)

Деякі з поранених були доставлені в лікарню на вертольотах повітряно-рятувальної служби. Одна з жінок була в самому важкому стані серед постраждалих. У неї травма голови, грудної клітки і хребта.

Нагадаємо, що під Сумами у ДТП загинув чиновник Сумської обласної ради Олексій Сябренко.

Раніше повідомлялося, що донька Анатолія Гриценко Анна потрапила в ДТП в Одесі в суботу, 8 червня.

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