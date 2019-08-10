ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Польщі на будівництві газопроводу загинув український робітник

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 16:34
В Польщі на будівництві газопроводу загинув український робітник

Інцидент стався у польському місті Погорська Воля

У польському місті Погорська Воля під час будівництва газопроводу загинув українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Super Express.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Погорська Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві. Труба вагою близько 10 тонн скотилася в розкоп, де перебував чоловік. Поліція, прокуратура і Національна інспекція праці працювали на місці інциденту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець. Громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

Раніше в польському місті Краків на ремонтних роботах стін королівського замку Вовель внаслідок зсуву та обвалу стіни загинув 45-річний український робітник. Інцидент стався 16 березня. На місце події відразу прибули рятувальні служби, які витягли українського робітника з-під завалу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка протягом години, проте врятувати робочого не вдалося.

У той же час місцеві чиновники повідомили, що всі роботи велися відповідно до виданих дозволів на будівництво та під наглядом реставраторів і супервайзерів. Зараз прокуратура і поліція займається розслідуванням причин аварії.

Польща застерігає країни Євросоюзу від зближення з Росією Спікер Сейму Польщі йде у відставку через скандал
Новини України Польша
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся