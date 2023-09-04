Польша закрыла самый большой центр для беженцев. Где теперь жить украинцам, убегающим от войны?

О каком центре идет речь

Крупнейший центр гуманитарной помощи был расположен в городке Надажин (Мазовецкое воеводство), в около 30 км от Варшавы. Его открыли сразу после начала большой войны.

Там украинцы проживали на территории торгово-выставочного центра Ptak Warsaw Expo (площадь крытых помещений - 150 тыс. кв. м). Одновременно в центре могли находиться до 10 тысяч человек.

Центр приема беженцев был разделен на сектора. В каждом из них, кроме кроватей, были:

санузлы и на скорую руку выстроенные душевые

зоны питания и зарядки телефонов

комнаты для матерей с маленькими детьми

Украинцам не только предоставляли жилье и еду. Им помогали также оформить и получить необходимые для пребывания в Польше документы или же найти билеты на автобусы и самолеты в другие государства.

Причина закрытия

В пресс-службе Мазовецкого края объяснили, что центр, в сущности, был уже не нужен, ведь большинство людей нашли жилье в других местах. В то же время такое решение требовало оперативного переселения нескольких сотен оставшихся там беженцев.

Пресс-секретарь Мазовецкого воеводства Дагмара Залевская отметила, что центр под Варшавой предусматривался как временное убежище. А его закрытие обосновано тем, что "количество беженцев из Украины, прибывающих в регион, является незначительным".

"Туда не приходили новые люди, поэтому содержать такой большой центр не было смысла. Сейчас там находились 300 человек. Некоторых из них перевезли в другие, меньшие центры. Некоторые обратились в органы местного самоуправления", - уточнила она.

Залевская добавила, что закрытие центра было частью "реорганизации всей системы помощи беженцам" из Украины. Ведь многие украинцы "стали независимыми", нашли собственное жилье в Польше или других странах, или же вернулись домой.

Куда теперь податься украинцам

Украинцы, выезжающие в Польшу, спасаясь от войны, должны, прежде всего, обратиться в любой Центр помощи (они существуют в большинстве крупных городов страны). Там представители власти или волонтеры помогут с регистрацией, а также предоставят необходимую информацию о вариантах проживания на территории конкретного воеводства.

Так называемые "шелтеры", в которых можно переночевать или жить в течение определенного периода времени, обустраивают в общежитиях, хостелах, пансионатах, базах отдыха, частных домах и даже гостиницах.

Кроме того, существует возможность жить в квартире - когда поляки предоставляют убежище украинцам у себя дома, получая компенсацию от государства в размере 40 злотых (около 360 грн) в сутки за каждого украинца. Так иногда могут размещаться целые семьи, ведь это выгодно и для поляков.

Где найти убежище

Перед тем, как выезжать в Польшу, украинцам по возможности следует ознакомиться с перечнем центров, которые до сих пор принимают беженцев.

Здесь пригодится крупнейший общепольский веб-портал Mapuj Pomoc. Он содержит:

информацию о разных формах поддержки (на специальной карте)

важнейшие советы и указания для беженцев (в разделе новостей)

Список центров, оказывающих помощь по всей Польше, размещен на сайте Fundusz Sprawiedliwości.

Указывается, что в рамках Сети поддержки жертв преступлений на территории Польши работает 305 пунктов помощи. Адрес, телефон и график работы каждого из них можно найти на карте - необходимо ввести название населенного пункта и воспользоваться поисковой системой.

Наиболее востребованные пункты и центры помощи беженцам из Украины расположены:

в Варшаве - Центр помощи и поддержки для лиц с опытом миграции и беженства (Górczewska, 137)

в Кракове - Пункт помощи (Radziwiłłowska, 3)

в Познани - Центр помощи для мигрантов и беженцев Caritas Poznań (Dąbrowskiego, 28)

в Перемышле - Центр помощи мигрантам и беженцам Caritas Przemyśl (Księdza Piotra Skargi, 6)

в Хелме - Информационный пункт для беженцев на железнодорожном вокзале (Kolejowa, 89)

в Грубешуве - Центр временного пребывания (Ciesielczuka, 2)

в Лодзе - Пункт помощи беженцам в доме культуры (Gen. Romualda Traugutta, 18)

во Вроцлаве - Пункт помощи беженцам в доме студента (Edwarda Wittiga, 4)

в Катовице - Информационный пункт для беженцев на железнодорожном вокзале (plac Marii i Lecha Kaczyńskich, 2)

Если вы выехали в Польшу срочно, без всякой подготовки, не ориентируетесь на местности и не знаете, куда бежать и что делать, вам необходимо прежде всего добраться до железнодорожного вокзала ближайшего города (не городка или поселка).

Там необходимо найти Информационный пункт для беженцев. В них обычно работают волонтеры, которые: