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Польща почне відкривати кордони для іноземців: кого і коли пустять

STYLERЖиття    16.05.2020 - 14:54
Польща почне відкривати кордони для іноземців: кого і коли пустять
Польща готується відкрити кордони (Колаж РБК-Україна)

Польща розглядає два варіанти про пропуск іноземців через кордони

Пандемія коронавірусу внесла істотні зміни в життя України, а також інших країн. Весь світ пішов на тривалий карантин і більшість країн закрили свої кордони від сусідів. Проте захворюваність пішла на спад, і карантинні обмеження почали пом'якшувати.

Країни, економіка яких дуже залежить від туризму та сезонних робітників з інших країн, готові відкривати свої кордони та приймати іноземців. Слідом за Грузією, Чехією і Туреччиною, кордони збирається відкрити й Польща. Про це пише RMF24.

В уряді Польщі на цей момент розглядають два варіанти. Перший – це приїзд іноземців в країну в липні та серпні з тих країн, де кількість інфікованих COVID-19 найменше, а також з тих країн, де дуже високий рівень тестування.

Другий варіант – запуск іноземних громадян в Польщу без проходження карантину. Найважливіша умова – турист повинен за кілька днів до перетину кордону пройти тест на коронавірусу та мати стверджувальні документи про відсутність захворювання.

"Оскільки сьогодні ми говоримо про те, що у випадку сезонних або транскордонних працівників, ми повинні дати їм можливість приїзду без карантину, то такого роду рішення, якщо епідемічна ситуація це дозволяє, було б, безумовно, хорошим варіантом для туризму і, звичайно, ми будемо говорити про нього", - розповіла віцепрем'єр з розвитку Польщі Ядвіга Емилевич.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які країни у 2020 році готуються приймати іноземних туристів.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України Польшакордонкарантин
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