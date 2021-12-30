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Покладіть ці речі в гаманець в новорічну ніч, аби в ньому цілий рік водилися гроші

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Четвер 30 грудня 2021 21:00
Покладіть ці речі в гаманець в новорічну ніч, аби в ньому цілий рік водилися гроші Фото: Що покласти в гаманець на Новий рік для притягування грошей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Прикмет про гаманець існує дуже багато. Колір, форма, вміст - все це має важливе значення, аби вмістилище грошей було завжди тугим. Однак існують не менш цікаві ритуали з гаманцем, які варто провести в новорічну ніч.

Про це пише Radiotrek.

Монета

Покладіть монетку у келих з шампанським, випийте напій під бій курантів. А монету потім перемістіть в гаманець.

Важливо, щоб вона була жовтого кольору. Носити її в гаманці треба протягом всього року, адже вона як магніт буде притягувати туди грошенята.

"Лаврушка"

Лавровий лист здавна вважається символом переможців і талісманом багатства й добробуту.

У новорічну ніч покладіть сухий лавровий лист у гаманець до паперових купюр. Носіть його там, аби притягувати багатство.

Папірець із бажанням

Напишіть на невеликому папірці реальну суму грошей, яку б ви хотіли отримати у новому році. Покладіть побажання до гаманця і не виймайте до наступного року.

Такі думки цілком здатні матеріалізуватися.

Щаслива купюра

Якщо у вашому гаманці зберігається щаслива купюра, у новорічну ніч дістаньте її і покладіть під скатертину святкового столу.

А коли святкування закінчиться, поверніть її до гаманця. Енергія достатку і свята передасться купюрі і буде "заряджати" ваш гаманець.

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