Покладіть ці речі в гаманець в новорічну ніч, аби в ньому цілий рік водилися гроші
Прикмет про гаманець існує дуже багато. Колір, форма, вміст - все це має важливе значення, аби вмістилище грошей було завжди тугим. Однак існують не менш цікаві ритуали з гаманцем, які варто провести в новорічну ніч.
Про це пише Radiotrek.
Монета
Покладіть монетку у келих з шампанським, випийте напій під бій курантів. А монету потім перемістіть в гаманець.
Важливо, щоб вона була жовтого кольору. Носити її в гаманці треба протягом всього року, адже вона як магніт буде притягувати туди грошенята.
"Лаврушка"
Лавровий лист здавна вважається символом переможців і талісманом багатства й добробуту.
У новорічну ніч покладіть сухий лавровий лист у гаманець до паперових купюр. Носіть його там, аби притягувати багатство.
Папірець із бажанням
Напишіть на невеликому папірці реальну суму грошей, яку б ви хотіли отримати у новому році. Покладіть побажання до гаманця і не виймайте до наступного року.
Такі думки цілком здатні матеріалізуватися.
Щаслива купюра
Якщо у вашому гаманці зберігається щаслива купюра, у новорічну ніч дістаньте її і покладіть під скатертину святкового столу.
А коли святкування закінчиться, поверніть її до гаманця. Енергія достатку і свята передасться купюрі і буде "заряджати" ваш гаманець.
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