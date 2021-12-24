Ось чому не можна стригти своїх родичів. Особливо мамам - дітей

Часто заради економії грошей, через брак часу чи з інших причин ми стрижемо свої родичів, або самі просимо їх це зробити. Але це насправді не найкраща ідея.

Чому так не варто чинити, пише Ukr.media.

Наші пращури вірили, що волосся є певною ланкою - зв'язком між нами і всесвітом, тому намагалися стригтися якомога рідше. Також вважалося, що волосся накопичує наш життєвий досвід

Кого не можна стригти

Найчастіше можна зустріти такі заборони: доньці не можна стригти батька, матері - дитину, а дружині чоловіка.

Адже вважається, що таким чином ми можемо нашкодити енергетичному полю людини.

Чим може обернутися така стрижка

Вважається, що які стрижуть батька або матір, скорочують тим самим тривалість їх життя.

Чоловік і дружина не можуть стригти один одного, позаяк це може закінчитися сварками і негараздами.

Також не можна стригти дитину, поки їй не виповниться рік.

А матір, яка буде постійно обрізати пасма дітлахам, може забрати їх удачу і везіння собі.

Стригти себе також не можна

В народі кажуть, що таким чином собі можна скоротити життя.

Якщо сама себе підстригає самотня людина, їй буде складно знайти другу половину. А жінки можуть зменшити свої шанси стати матір'ю.

Також таке самообслуговування може нашкодити фінансовій удачі.

Вагітним не можна стригти себе, тому що вони самі позбудуться життєвої сили, та ще й у дитини можуть забрати її.

Стрижка себе шкодить фінансовій удачі.

Місячний календар стрижок на січень 2022

Вважається, що стригтися найкраще на зростаючу місяць, щоб волосся було сильними і здоровими.

Найкращими днями для зміни зачіски будуть: 3, 4, 11, 13 число, а ось 28 січня (на убуваючий місяць) від цієї процедури краще відмовитися.