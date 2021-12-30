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Положите эти вещи в кошелек в новогоднюю ночь, чтобы в нем круглый год водились деньги

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Четверг 30 декабря 2021 21:00
Положите эти вещи в кошелек в новогоднюю ночь, чтобы в нем круглый год водились деньги Фото: Что положить в кошелек на Новый год для притягивания денег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Примет про кошелек существует очень много. Цвет, форма, содержимое - все это имеет важное значение, чтобы вместилище денег было всегда тугим. Однако существуют не менее интересные ритуалы с кошельком, которые стоит провести в новогоднюю ночь.

Об этом пишет Radiotrek.

Монета

Положите монетку в бокал с шампанским, выпейте напиток под бой курантов. А монету затем переместите в кошелек.

Важно, чтобы она была желтого цвета. Носить ее в кошельке надо в течение всего года, ведь она как магнит будет притягивать туда деньжата.

"Лаврушка"

Лавровый лист издавна считается символом победителей, талисманом богатства и благосостояния.

В новогоднюю ночь положите сухой лавровый лист в кошелек к бумажным купюрам. Носите его там, чтобы притягивать богатство.

Бумажка с желанием

Напишите на небольшой бумажке реальную сумму денег, которую бы вы хотели получить в новом году. Положите пожелания к кошельку и не вынимайте до следующего года.

Такие мысли вполне способны материализоваться.

Счастливая купюра

Если в вашем кошельке хранится счастливая купюра, в новогоднюю ночь достаньте ее и положите под скатерть праздничного стола.

А когда празднование закончится, верните ее в кошелек. Энергия достатка и праздника передастся купюре и будет "заряжать" ваш кошелек.

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